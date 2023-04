3 a 0 secco in gara 3. Così La Pool Libertas Cantù si aggiudica il passaggio alla semifinale play-off, battendo la BCC Castellana Grotte che era stata capace di ribaltare il fattore campo

in gara 1 per poi perdere tra le mura amiche. I ragazzi di coach Denora hanno giocato una partita solida, con i primi due set più combattuti, e l'ultimo in cui i canturini si sono imposti più agevolmente. In semifinale la compagine del presidente Molteni affronterà la Agnelli Tipiesse Bergamo, in un rematch della serie della Stagione 2018/2019.

Pool Libertas Cantù: è ancora semifinale play-off dopo 4 anni

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Giuseppe Ottaviani e Alessandro Preti in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Giuseppe Barbone coneferma Giuseppe Longo al palleggio, con Theo Fabricio Lopes Nery opposto, Claudio Cattaneo e Paolo Luigi Di Silvestre schiacciatori, Matteo Zamagni e Luca Presta centrali, e Andrea Marchisio libero.

La cronaca

A inizio primo set Gamba mette a terra i due attacchi del primo vantaggio interno (5-3). Zamagni risponde ad ogni palla di Monguzzi, ma è Preti a mettere a terra la palla del +3 (9-6). La BCC, però, non sta a guardare, e pareggia a quota 12 con Di Silvestre. Aguenier e Gamba rilanciano l'azione del Pool Libertas, e l'ace di Preti convince Coach Barbone a fermare il gioco (15-12). Al rientro in campo Di Silvestre e Cattaneo riportano sotto Castellana Grotte (16-15), ma la rimonta non riesce. Si lotta punto su punto, e chiude il parziale un ace di Alberini (25-21).

A inizio secondo set il Pool Libertas prova a scappare con un ace di Monguzzi (2-0), ma la BCC ribalta la situazione con un parziale di 1-5 (3-5). Alberini si carica la squadra sulle spalle e il parziale di 4-0 cambia di nuovo tutto (7-5). Gamba fa invasione aerea ed è parità a quota 9. Il servizio di Ottaviani fa male, e un suo ace convince coach Barbone a fermare il gioco (12-9). Due errori dei canturini permettono a Castellana Grotte di tornare sotto (15-13), ma Ottaviani si carica la squadra sulle spalle e riporta avanti i suoi di 3 (19-16). Coach Barbone prova con il doppio cambio e Carelli riporta sotto i suoi, con Coach Denora a fermare tutto (19-18). Ottaviani e Gamba martellano, e coach Barbone chiama il suo secondo time-out (22-19). Un ace di Monguzzi ed è +4 interno (23-19). Cattaneo e Presta riportano sotto i pugliesi (23-21), ma una battuta lunga di Presta chiude il parziale (25-22).

Nel terzo set Coach Barbone conferma Tiozzo in campo al posto di Di Silvestre, ma è Cattaneo a mettere a terra la palla del +2 esterno (3-5). Il Pool Libertas, però, non sta a guardare e con Ottaviani e Aguenier ribalta il punteggio (6-5). Monguzzi mura Theo Lopes e Cantù va a +2 (9-7). Ottaviani piazza un ace, e il vantaggio interno va a +3 (11-8). Aguenier mura Tiozzo per il +4 (13-9), Preti mette a terra l'attacco del +5 (15-10), e Coach Barbone ferma il gioco. Al rientro in campo Gamba mette a terra tre ace consecutivi, e Coach Barbone vuole parlarci su (18-10). E' lo strappo decisivo: Castellana Grotte non riesce ad opporsi al dilagare del gioco canturino, e un muro di Monguzzi su Carelli consegna la vittoria di set, partita e serie ai padroni di casa (25-14).

Il commento di coach Denora

“Nonostante sia finita 3-0, anche questa partita è stata complicata, come il resto della serie. Sapevamo che Castellana Grotte era un avversario difficilissimo, e non eravamo felicissimi di incontrarli. Però usciamo da questa serie molto soddisfatti, siamo riusciti a ri-ribaltare il fattore campo. Oggi i primi due set sono stati molto combattuti, e quello ce l'aspettavamo. Nel terzo sicuramente ha influito la stanchezza”.