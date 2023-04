La Pool Libertas Cantù ora entra nel vivo della stagione e da questo fine settimana inizia a giocare le partite che davvero contano dopo la finale di Supercoppa. I canturini domenica 16 aprile 2023 alle 18 ospiteranno al PalaFrancescucci nei quarti di finale la BCC Castellana Grotte affrontata già tre volte nel corso della stagione: due in regular season e una nella Semifinale di DelMonte® Coppa Italia Serie A2. I pugliesi hanno da poco esonerato coach Jorge Cannestracci e affidato il gruppo al suo vice, coach Giuseppe Barbone, e vorranno certamente rifarsi del periodo negativo vissuto nelle ultime giornate di regular season.

Pool Libertas Cantù: è tempo di play-off e a Casnate arriva Castellana Grotte

Così coach Francesco Denora presenta la partita:

“Sicuramente non vediamo l'ora di tornare subito in campo per riscattarci dall'ultima prestazione: comincia la fase calda della stagione, quella forse più entusiasmante e ricca di emozioni, dove non c'è più posto per i calcoli. Ci stiamo preparando al meglio e c'è voglia di rivalsa: dopo la finale di DelMonte® Supercoppa Serie A2 avremmo voluto rigiocare immediatamente. Castellana Grotte ormai la conosciamo e loro conoscono noi: in campionato siamo riusciti a metterli in difficoltà con il servizio, cosa che hanno fatto loro invece nella gara di DelMonte® Coppa Italia Serie A2; hanno un'ottima fase break grazie al loro muro, ma anche la nostra non è da meno, quindi alla fine saranno i dettagli a fare la differenza. Sono partite che potrebbero decidersi per due punti, quelli che servono in più per vincere, e sarà importante arrivare lucidi nelle fasi concitate. Sicuramente loro avranno delle motivazioni in più dopo il cambio in panchina, ma noi contiamo anche sull'apporto del nostro pubblico”.

Gli avversari

Coach Giuseppe Barbone è subentrato poco tempo fa all'esonerato Jorge Cannestracci. La diagonale palleggiatore-opposto è composta da due brasiliani: in cabina di regia arriva Pedro Jukoski, le ultime due stagioni in Spagna, mentre l’opposto è il confermato Theo Fabricio Lopes Nery. Gli schiacciatori sono il confermato Capitano, ed ex di giornata, Nicola Tiozzo, e la new entry Paolo Luigi Di Silvestre da Lagonegro, con Claudio Cattaneo da Motta di Livenza pronto ad entrare a dare il suo contributo. Al centro troviamo il confermato Luca Presta, e la new entry Matteo Zamagni, reduce dal campionato trionfale in maglia Conad Reggio Emilia. Il libero è Andrea Marchisio, le ultime 5 stagioni alla Lube Civitanova Marche, con la quale ha vinto tutto quello che era possibile vincere.

I precedenti

Si può considerare la BCC una vera e propria “bestia nera” per il Pool Libertas. Negli 11 precedenti, infatti, i canturini si sono imposti solo due volte, ed entrambe nella stagione corrente. I ragazzi di Coach Denora hanno vinto sia al PalaGrotte che al PalaFrancescucci nelle due gare di regular season, ed entrambe le volte con il punteggio di 3-1. Stesso risultato anche nel match di Semifinale di DelMonte® Coppa Italia Serie A2, che si è svolto in terra pugliese, ma a favore dei padroni di casa, che si sono così qualificati per la Finale.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 16 aprile 2023 alle ore 18,00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Matteo Selmi (Modena) e Michele Marconi (Pavia). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.