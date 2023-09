Pool Libertas Cantù: ecco gli orari definitivi delle partite

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato gli orari definitivi delle partite della Serie A2 Credem Banca. Alcuni sono stati modificati per esigenze di trasmissione in streaming, che avverrà come per la passata stagione in abbonamento sul questo sito.

Di seguito i giorni e orari definitivi delle partite

Andata:

giornata: Pool Libertas Cantù – WOW Green House Aversa – domenica 15 ottobre 2023 alle 18 giornata: BCC Tecbus Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù – domenica 22 ottobre 2023 alle 16 giornata: Consar Ravenna – Pool Libertas Cantù – sabato 28 ottobre 2023 alle 19 giornata: Pool Libertas Cantù – Tinet Prata di Pordenone – mercoledì 1 novembre 2023 alle 18 giornata: Emma Villas Siena – Pool Libertas Cantù – domenica 5 novembre 2023 alle 18 giornata: Pool Libertas Cantù – Conad Reggio Emilia – domenica 12 novembre 2023 alle 19 giornata: Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantù – domenica 19 novembre 2023 alle 18 giornata: Pool Libertas Cantù – Yuasa Battery Grottazzolina – sabato 25 novembre 2023 alle 20.30 giornata: Sieco Service Ortona – Pool Libertas Cantù – domenica 3 dicembre 2023 alle 18 giornata: Consoli Sferc Brescia – Pool Libertas Cantù – giovedì 7 dicembre 2023 alle 20.30 giornata: Pool Libertas Cantù – Delta Group Porto Viro – domenica 10 dicembre 2023 alle 18 giornata: Abba Pineto – Pool Libertas Cantù – domenica 17 dicembre 2023 alle 19 giornata: Pool Libertas Cantù – Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo – martedì 26 dicembre 2023 alle 18

Ritorno: