Pool Libertas Cantù: ecco i numeri di maglia.

Pool Libertas Cantù: ecco i numeri di maglia

Mancano meno di dieci giorni all'inizio della preparazione fisica per affrontare al meglio la stagione 2021-22, ma la macchina organizzativa del Pool Libertas Cantù non si è fermata. Lavorando "dietro le quinte", infatti, c’è tutto un anno sportivo da programmare. Si parte dai numeri di maglia, che ogni anno vengono assegnati agli atleti, e da loro portati sulle spalle per tutta la stagione.

Il capitano

Capitan Dario Monguzzi conserva il "suo" 3, che possiamo ormai considerare tatuato sulla sua pelle. L’altra bandiera canturina, Luca Butti, è confermato con il numero 4. Anche gli altri due giocatori confermati dalla scorsa stagione mantengono il loro numero: Matheus Motzo il 5 e Federico Mazza l'8.

Gli altri numeri di maglia

Tra le new entry, Manuel Coscione avrà il suo storico numero 2, che l'ha accompagnato, con pochissime eccezioni, per tutta la sua carriera. Il numero 12 finisce di nuovo sulle spalle di un palleggiatore: Davide Pietroni ha infatti scelto il numero che era sulle spalle di capitan Umberto Gerosa. Per Tino Hanžić confermato il 9 che l'ha accompagnato finora nella sua carriera italiana, mentre Felice Sette indosserà per la prima volta in carriera in Serie A il 7. Matteo Salvador ottiene l'11, mentre Giacomo Rota il 10. Numero "solito" anche per Riccardo Copelli, che manterrà l'1, mentre sulle spalle di Riccardo Bortolini ci sarà il 6. Ismael Princi giocherà con il 14.

Ecco l'elenco completo

Palleggiatori: Manuel Coscione (2), Davide Pietroni (12)

Opposti: Matheus Motzo (5), Ismael Princi (14)

Schiacciatori: Tino Hanžić (9), Felice Sette (7), Matteo Salvador (11), Giacomo Rota (10)

Centrali: Dario Monguzzi (3), Federico Mazza (8), Riccardo Copelli (1)

Liberi: Luca Butti (4), Riccardo Bortolini (6)