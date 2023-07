Pool Libertas Cantù: ecco le partecipanti al campionato di A2

Pallavolo canturina: pubblicato l'elenco delle partecipanti al prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca.

La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A, ha terminato l’esame dei documenti presentati da 52 Club aventi diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati di Serie A Credem Banca. Tutte le 52 società sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento. L’elenco è stato inviato alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale al prossimo campionato. Saranno 12 le squadre a prendere parte alla SuperLega, 14 alla Serie A2, 26 alla Serie A3.

E per la dodicesima stagione, l'undicesima consecutiva, anche il Pool Libertas Cantù sarà regolarmente ai nastri di partenza del Campionato di Serie A2 Credem Banca. Si tratta di un risultato storico per la pallavolo comasca. Mai nessuna squadra, infatti, era in precedenza riuscita ad approdare al secondo campionato nazionale, restandoci per così tante stagioni.

“Per il dodicesimo anno disputeremo il Campionato di Serie A2, dei quali undici sono consecutivi – commenta il presidente Ambrogio Molteni – Sono molto soddisfatto che tutta la documentazione che abbiamo inviato, dalla fidejussione, ai bilanci, ai verbali di omologazione del PalaFrancescucci, hanno avuto il benestare della Commissione Vigilanza della Lega Pallavolo di Serie A senza alcuna richiesta di integrazione.

Posso dire che è stato un lavoro importante, fatto grazie particolarmente al preziosissimo aiuto dell’amico, nonché nostro commercialista, Rag. Piero Pirini, oltre che alla BCC Cantù per la fidejussione, e al Sindaco di Como Alessandro Rapinese, che ci ha concesso l’utilizzo del Palafrancescucci, e che spero di trovare ancora presto per proseguire il buon rapporto che si è instaurato, anche in vista di lavori che dovremmo programmare per la prossima stagione, e di una sempre proficua collaborazione negli anni prossimi.

Quest’anno andremo ad investire una cifra importante in quanto la Lega Pallavolo ci obbliga ad avere i LED da mettere a bordo campo, come pure metteremo a nostre spese uno schermo gigante per vedere sia il punteggio che il Videoceck. Ogni anno siamo chiamati a fare investimenti per aumentare il livello di servizi da dare a sponsor e pubblico. Da martedì prossimo, poi, avremo il Volleymercato per 3 giorni a Bologna, dove dovremo completare i tesseramenti degli atleti, e dove poi avremo già i calendari delle partite della prossima stagione che inizierà dal 15 Ottobre”.