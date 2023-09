Pool Libertas Cantù: i liberi tornano a vestire rosso, presentata la nuova divisa

Il Pool Libertas Cantù toglie il velo sulla nuova divisa dei suoi liberi per la prossima stagione: a sorpresa le maglie di Luca Butti e Matteo Picchio presentano un rosso definito "red passion".

Un ritorno al passato

Era dai tempi del duo Gelasio-Butti della Stagione 2010/2011 (furono gli anni di debutto di un giovanissimo Luca Butti in Libertas, e della trionfale prima promozione in Serie A2) che non si tornava ad un vero e proprio Rosso per le divise dei Liberi, al Pool Libertas Cantù, salvo una comparsata da singola stagione, nella 2015/2016 con l'accoppiata Butti-Rudi.

"È stata una scelta puramente estetica e di contrasto con le maglie del resto della squadra, pur mantenendo tutti gli sponsor societari – ha detto il designer e responsabile marketing del Pool Libertas Giovanni Indorato – Quest'anno non abbiamo privilegiato le colorazioni dei partner, ma abbiamo voluto tornare ad un 'Red Wine Passion' che è stato apprezzatissimo e accolto con entusiasmo dai nostri due liberi. Luca Butti e Matteo Picchio indosseranno così le stesse divise, e gli abbinamenti saranno legati al colore di divisa con cui giocherà la squadra. Il rosso è un colore di fuoco e passione, la stessa che i nostri 'Safety' (per utilizzare un gergo da Football Americano) mettono su ogni pallone in campo. Sono sicuro che la scelta cromatica ed il degradé, sia in casa che in trasferta, entrerà nei cuori dei tifosi".

Foto 1 di 2 Maglia Home Foto 2 di 2 Maglia Away

Il debutto con la nuova maglia

Il debutto ufficiale delle divise avverrà il domenica 15 ottobre 2023 in occasione della prima gara di campionato, che si svolgerà contro la neo-promossa WOW Green House Aversa presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.