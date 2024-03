Pool Libertas Cantù: Magliano convocato con la Nazionale Under 20

Buone notizie, nonostante la pausa dopo aver terminato la regular season, per il Pool Libertas Cantù. Lo schiacciatore Lorenzo Magliano è stato convocato dal coach della Nazionale Under 20 Michele Zanin al collegiale di preparazione e al Secondo Round di Qualificazione al Campionato Europeo di categoria poi.

Il giocatore, capitano della rappresentativa nazionale giovanile, raggiungerà Milano martedì 2 aprile, per poi partire alla volta di Podgorica (Montenegro), sede delle gare, per rientrare in Italia lunedì 8 aprile.

Gli azzurrini sono inseriti nel Girone E con Israele, Norvegia e i padroni di casa, e giocheranno alla Verde Sports Hall della città montenegrina con il seguente calendario:

Si qualificheranno le squadre vincitrici dei cinque raggruppamenti e le tre migliori seconde. Gli Europei Under 20 si svolgeranno dal 26 agosto al 7 settembre 2024 a Vrjacka Banja (Serbia) e Arta (Grecia).

“La convocazione di Lorenzo Magliano nella Nazionale Under 20, di cui è l’attuale capitano, ci inorgoglisce molto – dice il presidente Ambrogio Molteni – perché si tratta di un giovane del 2005 che vestirà a Francoforte per l’ennesima volta la maglia azzurra, e ciò dimostra per l’ennesima volta la validità della nostra politica di far crescere a Cantù le giovani promesse del Volley Nazionale. Conferma inoltre la bontà delle nostre scelte relativamente all’ossatura della nostra squadra, e il cammino che stiamo facendo senza dispendi milionari, ma con una politica oculata di spesa che ci ha visto per 12 anni consecutivi in Serie A2 senza fare promesse di inizio stagione e che poi non si sono avverate. Lorenzo quest’anno ha giocato da titolare quasi tutte le partite fin qui fatte e si è accorto della durezza e del livello tecnico molto elevato che ha il campionato di Serie A2. A lui ed a tutta la squadra azzurra va il nostro in bocca al lupo per poter tornare vincitori da questa importante manifestazione”.