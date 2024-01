Pool Libertas Cantù, operazione riscatto: sabato si vola a Pordenone

Prima trasferta e primo anticipo del sabato sera del 2024 per il Pool Libertas Cantù. I ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso saranno in scena sabato 20 gennaio 2024 alle 20.30 presso il PalaCrisafulli di Pordenone contro i padroni di casa della Tinet Prata. I friulani occupano al momento il quarto posto in classifica a pari punti con la Consar Ravenna, curiosamente l'ultimo avversario proprio dei canturini nel recupero infrasettimanale di martedì. Arrivano inoltre dallo stop in 3 set a Santa Croce contro i padroni di casa della Kemas Lamipel, che ha sorpassato in graduatoria i lombardi.

Il commento di coach Denora

"Ci aspetta una trasferta complicata, ma in questo momento cerchiamo di guardare più in casa nostra. C'è tutta la volontà di riprendere il livello di gioco espresso prima della sosta: con Ravenna sapevamo che sarebbe stato non semplice ritrovarlo, e c'è rammarico per come si era messa la gara e per come l'abbiamo terminata. Questo lo trasformeremo in campo, mettendoci ancora più attenzione in quegli aspetti che ci hanno condizionato; sappiamo che dobbiamo lavorare meglio quando abbiamo noi la palla. Per questo rispettiamo sicuramente i nostri prossimi avversari che sono di assoluto valore, ma la maggior parte delle energie sono rivolte alla nostra qualità di gioco. Le nostre ambizioni ci spingono a voler fare meglio e risalire la china".

Gli avversari

Coach Dante Boninfante, ex palleggiatore e confermato sulla panchina friulana, schiera in cabina di regia Alessio Alberini, ex del match e la scorsa stagione applauditissimo dai tifosi canturini. Opposto è Manuele Lucconi, la scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che nelle prime due partite ha messo a terra rispettivamente 32 e 30 palloni, e detiene il record di punti in Serie A (48, nella stagione 2021/2022).

Gli schiacciatori sono Jernej Terpin, anche lui la scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, e il confermato slovacco Michal Petras. Al centro Simone Scopelliti, anche lui confermato in Friuli dopo il biennio alla Conad Reggio Emilia, e Nicolò Katalan, alla quarta stagione consecutiva in maglia Tinet. Il libero è un'altra conferma, Carlo De Angelis, che in passato ha indossato anche la maglia della Itas Trentino in SuperLega.

L'andata

Il primo incontro della stagione tra queste due squadre ha corrisposto alla prima vittoria dei friuliani sui lombardi in Serie A. Determinate è stata la maggiore efficacia della Tinet in battuta (10 ace in totale per loro) che hanno scavato solchi incolmabili nei momenti decisivi del match. Top scorer dei canturini è stato Kristian Gamba, con 12 palloni a terra.

Dove e quando

Fischio d'inizio: sabato 20 gennaio 2024 alle 20.30 presso il Palasport “Crisafulli” di Pordenone. Arbitri: Luca Grassia (Roma) e Simone Cavicchi (La Spezia). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv