Pool Libertas Cantù: Ozzi e Merino convocati al collegiale dei Processi Selettivi

Continuano le soddisfazioni per il settore giovanile del Pool Libertas Cantù. Francesco Ozzi (classe 2008) e Matteo Merino (classe 2007), che giocano con la squadra Under 17 allenata da Fulvio Roncoroni, sono stati convocati per un collegiale di allenamento nell’ambito del progetto Processi Selettivi di beach volley, che avrà luogo lunedì 12 febbraio a partire dalle 18 presso il Centro Sportivo Le Dune di Torino. L’allenamento sarà diretto dal direttore tecnico dei Processi Selettivi di beach volley Emanuele Sbravati in collaborazione con i collaboratori nazionali Luca Larosa e Gabriele Giardini.

Le parole del presidente Molteni

“Sono molto felice – dice il presidente Ambrogio Molteni – che Francesco Ozzi e Matteo Merino siano stati convocati per far parte dei Processi Selettivi di Beach Volley, che rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello della nostra società. Sicuramente stiamo facendo, con tutti i tecnici e i dirigenti, in primis Alessio Zingoni e Tete Pozzi, un grande lavoro che sta portando ad una crescita molto importante di tutto il settore giovanile, dove speriamo vivamente un domani di poter avere anche un contributo per la nostra squadra di vertice. Ai due ragazzi, che sono stati convocati anche per alcune gare di Serie A2 Credem Banca, va il mio applauso per questo risultato che rappresenta non un traguardo, ma un punto di partenza per salire ancora più in alto”.

Il commento di Zingoni

“Siamo molto contenti che Francesco Ozzi e Matteo Merino siano stati selezionati per questo allenamento – dice il direttore tecnico del settore giovanile Alessio Zingoni – e speriamo che questa esperienza sia di giovamento e di utilità per la loro crescita come atleti. Proprio in questi giorni questi due giocatori hanno ricominciato ad allenarsi con la nostra Serie A (avevano partecipato anche alla preparazione, ndr): siamo sicuri che sapranno sfruttare questa occasione, e che si divertiranno”.