Come nell'universo cinematografico della Marvel, anche per il Pool Libertas Cantù questo 2021-2022 segna la chiusura della cosiddetta “Fase 3”. Una conclusione con il botto per il percorso "Back to..." iniziato due campionati fa, e che arriva oggi alla celebrazione dei 40 anni societari. Da quel lontano 1982 in cui il presidente Ambrogio Molteni ha dato vita alla nostra realtà, di anni ne sono passati e non sono mancate le soddisfazioni, due su tutte la finale promozione in SuperLega della stagione 2013-2014, e la 10° stagione in A2, nella Top2 delle realtà pallavolistiche italiane.

Pool Libertas Cantù presenta le nuove maglie

Il Designer e Consulente Marketing Giovanni Indorato svela così una maglia moderna ed elegante dal fascino retrò, targata Panzeri Veste Lo Sport, confermatissimo sponsor tecnico.

"La nostra Home riprende i colori e lo stile dei primi anni del 2000 – dice Giovanni –, compresi gli sponsor monocromatici su cui ho fortemente improntato la grafica, impreziosita dal logo del 40° anniversario. Dopo il Buzzer-Green di 2 anni fa con richiamo agli anni '80, ed il nero-turquoise dello scorso anno tutta '90s, quella di quest'anno era la perfetta conclusione del percorso estetico e stilistico. La divisa Away riprenderà il bianco-blù utilizzato nelle due promozioni dalla B1 alla A2, mentre la Libero (già presentata il 31 luglio scorso, ndr) in nero-turquoise, unirà il legame tra la scorsa stagione ed il nuovo Sponsor (il marchio di integratori Horyson, ndr)".

Nuova strada anche per il progetto #100x100cuorecanturino, che vedrà il logo sulla divisa, ed i partner che passeranno sui pantaloncini e sulla maglia pre-gara.