La Pool Libertas Cantù si prepara alla serata di gala della DelMonte® Supercoppa di Serie A2 e, come per ogni serata di gala, c'è bisogno dell'abito giusto. Così la società canturina ha presentato le nuove divise create appositamente per l'appuntamento di Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023.

Pool Libertas Cantù: presentata la maglia per la Supercoppa Italiana

Per la prima volta nella sua storia, e per la prima volta nella storia della pallavolo comasca, la Pool Libertas Cantù giocherà la DelMonte® Supercoppa Serie A2 e lo farà con la nuova maglietta disegnata dal designer della società in collaborazione con lo sponsor tecnico "Panzeri Veste Lo Sport". I ragazzi di coach Francesco Denora scenderanno in campo con una divisa realizzata ad hoc, che unisce tradizione, appartenenza e legame con il territorio.

“Per un evento per noi eccezionale – dice il presidente Ambrogio Molteni – come quello della prima partecipazione nella nostra storia alla DelMonte® Supercoppa Serie A2 che si disputerà a Vibo a Pasquetta, abbiamo pensato di fare una maglia speciale grazie come sempre al nostro designer Giovanni Indorato e al lavoro veramente unico fatto dalla Panzeri Veste Lo Sport di Monguzzo, nostro partner e sponsor per tutto il materiale sportivo. Voglio fare anche in questa occasione un ringraziamento particolare al presidente della BCC Cantù Cav. Angelo Porro e a tutto il Consiglio di amministrazione della banca per la sensibilità dimostrata in questa occasione, dandoci un contributo per la partecipazione alla manifestazione, e ai quali vogliamo dedicare anche questa maglia, che rappresenta il risultato del cammino entusiasmante fatto quest’anno dai nostri ragazzi”.