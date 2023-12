Pool Libertas Cantù: prima vittoria casalinga stagionale, trionfo contro la Delta Group Porto Viro

Prima vittoria casalinga stagionale per il Pool Libertas Cantù. Al termine di più di due ore di partita, i ragazzi di Coach Francesco Denora Caporusso battono 3-2 la Delta Group Porto Viro, e portano a cinque la striscia vincente contro il team veneto. Prestazione convincente da parte di tutti i giocatori impiegati, in particolare l'ottima gestione della gara da parte del regista canturino Matteo Pedron, premiato come Mvp.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Daniele Morato risponde con Fernando Gabriel Garnica al palleggio, Tommaso Barotto opposto, Felice Sette e Nicola Tiozzo in banda, Matteo Zamagni e Rocco Barone centrali, e Davide Morgese libero.

Primo set

A inizio primo set Sette picchia dai nove metri e lancia i suoi sul +4, con Coach Denora Caporusso a chiamare time-out (1-5). Al rientro in campo il Pool Libertas lotta, ma la Delta Group approfitta di qualche indecisione degli avversari per allungare (3-9). E' il turno di Porto Viro di commettere qualche errore, e Cantù si riavvicina (9-13). Un attacco fuori di Ottaviani, però, riporta il vantaggio esterno a +6 (11-17). Tiozzo piazza un ace, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (12-19). Sembra essere lo strappo decisivo, ma i canturini non mollano: un ace di Gamba convince Coach Morato a fermare il gioco (16-20); Aguenier si scatena e Coach Morato vuole parlarci su (19-21). Gamba si carica la squadra sulle spalle, la rimonta quasi riesce, ma è Tiozzo a chiudere per i suoi (23-25).

Secondo set

A inizio secondo set Coach Denora Caporusso conferma Gianluca Rossi in campo al posto di Dario Monguzzi. Il Pool Libertas prova a lanciarsi avanti (4-2), ma Tiozzo rimette tutto in parità a quota 6. Si prosegue lottando punto su punto con continui ribaltamenti di fronte (7-8, 9-8, 9-10, 11-10, 13-14). Ottaviani mura Barotto, Bakiri mette a terra una pipe, e Cantù torna a +2 (16-14). Ottaviani piazza un ace, e Coach Morato ferma il gioco (19-16). Al rientro in campo Gamba mette a terra una palla vagante, e porta i suoi a +4 (20-16). Sembra essere lo strappo decisivo, ma la Delta Group rosicchia qualche punto, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (24-22). Al rientro in campo la parola fine è scritta da un attacco out di Tiozzo (25-22).

Terzo set

A inizio terzo set la Delta Group prova subito ad allungare con Tiozzo (1-3), ma Pedron mette il punteggio in parità a quota 6. L'equilibrio viene rotto dal turno in battuta di Sette, condito anche da un ace, che convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (9-12). Pedron e Aguenier murano Tiozzo per il -2 (11-13), e Barotto attacca out per la nuova parità quota 15. Nuovo strappo di marca Porto Viro, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out (16-19). La striscia vincente dei veneti continua, ed Eccher resta in zona di battuta fino al set point (16-24, parziale di 0-8). Chiude una pipe di Tiozzo (17-25).

Quarto set

A inizio quarto set il Pool Libertas si lancia subito avanti (3-0), ma un'errata ricostruzione da parte dei padroni di casa mette il punteggio in parità già a quota 3. Si lotta punto a punto fino al turno al servizio di Ottaviani, che lancia i suoi e convince Coach Morato a fermare il gioco (11-8). Cantù non perde il ritmo, allunga ancora, e Coach Morato chiama il suo secondo time-out (15-9). Barone interrompe la striscia positiva, ma il parziale è 8-1 in favore dei canturini (da 7-8 a 16-9). E' lo strappo decisivo: i padroni di casa giocano alla perfezione il cambiopalla, e una battuta out di Pedro Henrique manda il match al tie-break (25-17).

Quinto set

Due errori canturini all'inizio del quinto set lanciano la Delta Group a +2 (1-3). Il Pool Libertas, però, non si disunisce, resta attaccato nel punteggio, e Ottaviani mette a terra l'attacco della parità a quota 6. Porto Viro riprende la marcia, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (7-9). Barone mura Rossi per il +3 esterno (7-10). Cantù non molla, recupera un punto (10-11, time-out Coach Morato), pareggia a quota 13 con la seconda sospensione di gioco chiesta da Coach Morato, e Pedron manda il parziale ai vantaggi. Gamba è protagonista nel finale, ed è lui a chiudere tutto (17-15).

Il commento di coach Denora

“Seconda vittoria su tre tie-break nelle ultime tre partite, ma soprattutto prima vittoria in casa. È una vittoria importante, che ci voleva per nostro morale. Purtroppo ci sono tanti tie-break, e sono dovuti anche al nostro essere altalenanti nelle prestazioni. Non in tutti i set riusciamo a dare costanza alla fase di cambiopalla, però spero che un tie-break vinto in questo modo ci dia la spinta giusta e qualche sicurezza in più. È il primo tie-break dove abbiamo ricevuto in maniera importante, con il 90% di positività, e questo si è visto. Sono veramente contento di questo”.

Il tabellino

POOL LIBERTAS CANTU' 3

DELTA GROUP PORTO VIRO 2

(23-25, 25-22, 17-25, 25-17, 17-15)

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 3, Gamba 28, Bakiri 18, Ottaviani 12, Aguenier 13, Monguzzi 1, Butti (L1), Gianotti, Magliano, Bacco 1, Picchio, Rossi 8. NE: Quagliozzi, Muscillo (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 3, battute sbagliate 17, muri 163).

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 3, Barotto 17, Sette 20, Tiozzo 20, Barone 6, Zamagni , Morgese (L1), Zorzi, Bellei 1, Pedro Henrique 1, Eccher 4. N.E.: Charalmpidis, Chiloiro, Lamprecht (L2). All: Morato (battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 7).