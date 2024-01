Pool Libertas Cantù: quarta sconfitta consecutiva.

Pool Libertas Cantù: quarta sconfitta consecutiva

Quarta sconfitta consecutiva per il Pool Libertas Cantù nella partita al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro la Emma Villas Siena. I canturini però escono a testa alta dall'incontro con la quotata formazione toscana, avendo giocato per larghi tratti alla pari con gli avversari, con un'ottima prestazione in battuta (8 ace a fronte di soli 12 errori totali).

La formazione

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Gianluca Rossi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Gianluca Graziosi risponde con Thomas Nevot in cabina di regia, Matheus Krauchuck Esquivel opposto, Matteo Pierotti e Alessio Tallone in banda, Riccardo Copelli e Stefano Trillini al centro, e Federico Bonami libero.

Il primo set

A inizio primo set un ace di Tallone permette alla Emma Villas di prendere il doppio vantaggio (2-4), ma Ottaviani risponde con la stessa moneta ed è subito parità a quota 7. Due errori di Gamba e Siena torna a +2 (7-9), ma Pedron mura Tallone per il pareggio a quota 9. Si prosegue lottando palla su palla, e il muro di Copelli su Galliani convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (15-17). I toscani, però, non perdono il ritmo, e allungano con Krauchuck (16-20). Il Pool Libertas prova a tornare sotto (19-21), l'ace di Ottaviani segna il -1 (21-22), ma Aguenier attacca out per il primo set point esterno. Un errore di Rossi consegna il parziale ai senesi (22-25).

Il secondo set

A inizio secondo set la Emma Villas prova a scappare subito con Trillini (1-4), ma Gamba martella dai nove metri, e un suo ace segna il sorpasso interno (5-4). Tallone riporta il pallino del gioco dalla parte dei suoi (7-8), ma il Pool Libertas non indietreggia di un centimetro, e ribalta di nuovo la situazione con Galliani (11-10). Un ace di Gamba manda i suoi a +2 (13-11), ma Tallone e Pierotti rimettono tutto in parità a quota 13. Un fallo in attacco di Tallone riporta Cantù a +2 (15-13), Copelli attacca out, e Coach Graziosi vuole parlarci su (18-15). Al rientro in campo Ottaviani prima mette a terra una magia di Pedron, poi piazza un ace, e Coach Graziosi chiama il suo secondo time-out (21-16). Al rientro in campo i padroni di casa non perdono il ritmo, allungano grazie a due attacchi out degli ospiti (24-17), e chiudono con Gamba (25-18).

Il terzo set

L'inizio di terzo set è in perfetto equilibrio con continui ribaltamenti di fronte fino ai due attacchi di Pierotti che lanciano la Emma Villas, e convincono Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (6-9). Al rientro in campo si scatena Ottaviani, e un suo ace riporta lo scarto tra le squadre al minimo (10-11). Gamba prima disfa (l'attacco out che vale l'11-14), poi fa (suo l'ace del 13-14). Un ace di Copelli, ed è di nuovo +3 esterno (13-16), e sarà già lo strappo decisivo. Trillini mette a terra la palla del +4 (15-19), Krauchuck quella del +6 (17-23), e Siena chiude con Krauchuck (20-25).

Il quarto set

A inizio quarto set Krauchuck trova un ace, Nevot mura Ottaviani, e la Emma Villas va a +2 (5-7). Aguenier piazza il muro della parità già a quota 8; Siena non perde il ritmo e riallunga grazie ad un attacco out di Galliani (9-11), ma Gamba rimette il punteggio in pari a quota 11. E' lo stesso opposto mancino con un attacco sull'antenna a ridare il doppio vantaggio esterno (11-13), ma l'attacco di Rossi riporta tutto in pari a quota 14. Un incredibile errore di valutazione in difesa di Butti consegna il nuovo doppio vantaggio ai toscani, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (16-18). Al rientro in campo l'inerzia del gioco non cambia, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out in breve tempo (17-21). E' lo strappo decisivo: il cambiopalla senese funziona alla perfezione, e gli ospiti chiudono parziale e incontro grazie ad un attacco out di Gamba (20-25).

Le parole del coach

Queste le parole di Coach Francesco Denora Caporusso a fine partita: “Purtroppo quello che conta alla fine è sempre il risultato. Però i ragazzi oggi hanno dato una risposta, cioè che siamo una squadra ancora viva, e questo mi rende orgoglioso. Peccato per l'ultimo set, nel quale ci siamo portati dietro un errore che andava buttato alle spalle. Tutti gli errori fanno parte del gioco, che sia un attacco o una battuta, solo che non è facile in questo momento. In ogni caso portiamo a casa due set di altissimo livello e giocati alla pari contro una squadra molto forte in questo momento, e che non perdona niente. Nel terzo, infatti, abbiamo leggermente mollato in ricezione, e questo aspetto ci ha condizionato. Ora stacchiamo un giorno perché sono state due settimane intensissime, e poi pensiamo al resto del campionato”.