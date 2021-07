Pool Libertas Cantù rivoluzionato, solo quattro i giocatori confermati: ecco il roster completo

Un Pool Libertas Cantù rivoluzionato, quello che si presenterà ai nastri di partenza per la prossima stagione di Serie A2 Credem Banca. Per l'anno sportivo 2021-2022, infatti, sono solo quattro i giocatori confermati rispetto a quello appena concluso: il Capitano Dario Monguzzi, il libero Luca Butti, l'altro centrale Federico Mazza e l'opposto Matheus Motzo.

Pool Libertas Cantù rivoluzionato

“Credo che la nostra squadra sia abbastanza equilibrata e costruita bene – commenta Coach Matteo Battocchio –, e di questa cosa sono molto contento. Chiaro che, rispetto alle altre squadre, soprattutto all'inizio, faremo un po' fatica a mettere a terra gli attacchi più pesanti, ma abbiamo altezze importanti. Dovremo 'smaliziarci' un po' soprattutto in posto 4, dato che l'età media in questo ruolo è bassa. Sono molto curioso, però, di vederli all'opera. Credo che rispetto all'anno scorso avremo qualcosa in più in difesa, saremo forse un po' 'bassi' a muro, e questo potrebbe penalizzarci soprattutto in assistenza su palla veloce, mentre su quella alta siamo equilibrati. Saremo però una squadra 'tignosa', con carattere, ed è quello che io voglio dai giocatori. Potremo lavorare per divertirci in campo, e se riusciremo a fare questo poi la strada sarà tutta in discesa".

“Il prossimo campionato sarà tosto – continua –: vedo due squadre con qualcosa in più rispetto alle altre, ma sarà molto equilibrato. Certo, la Agnelli Tipiesse Bergamo è sulla carta quella più attrezzata per il salto di categoria, ma non ci sono squadre particolarmente giovani o 'scarse'. Rispetto all'anno scorso manca magari la corazzata come è stata la Prisma Taranto, ma la media è molto più livellata verso l'alto. C'è un gruppo di squadre che lotterà per entrare nei Play Off, ma è molto nutrito: qualcuna inevitabilmente ne dovrà rimanere fuori perché i posti nel post season sono solo otto. Forse un po' strano per questo, ma secondo me più bello perché non c'è la settimana in cui la partita è sulla carta più facile. Varrà molto il fattore campo con il ritorno del pubblico, soprattutto in alcuni palazzetti”.

“L'anno scorso c'era molta curiosità su alcuni giovani – conclude il Coach canturino –, mentre quest'anno ne vedo meno: forse perché alcuni di loro sono già una certezza, come il nostro Matheus Motzo o il libero della Agnelli Tipiesse Bergamo Francesco D'Amico. Scommesse vere ne vedo poche, soprattutto in ruoli chiave, ma le squadre sono tutte molto valide. Mi aspetto perciò un campionato dove conterà forse più la maturità di alcuni giocatori nel gestire la partita. Ci sono tanti ragazzi di 25-26 anni che danno un po' di 'fondo' alla categoria: tenderanno a livellarla verso l'alto, e questo potrà essere d'aiuto a quelli più giovani nella crescita”.

Ecco il roster completo del Pool Libertas Cantù per la stagione 2021-2022

Palleggiatori: Manuel Coscione, Davide Pietroni

Opposti: Matheus Motzo, Ismael Princi

Schiacciatori: Tino Hanžić, Felice Sette, Matteo Salvador, Giacomo Rota

Centrali: Dario Monguzzi, Riccardo Copelli, Federico Mazza

Liberi: Luca Butti, Riccardo Bortolini