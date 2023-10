Pool Libertas Cantù: sconfitta amara in trasferta contro Ravenna

Trasferta amara per la Pool Libertas Cantù che torna a casa dal match contro la Consar Ravenna con zero punti. La giovane squadra di coach Marco Bonitta conduce la terza giornata di campionato con autorità chiudendo 3-1, nonostante la buona risposta dei canturini che si fanno valere e riescono a conquistare il secondo set.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorenzo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi centrali, e Luca Butti libero. Coach Marco Bonitta, invece, risponde con Filippo Mancini in regia, Alessandro Bovolenta opposto, Mattia Oriali e Rocco Panciocco in banda, Stefano Mengozzi e Filippo Bartolucci al centro, e Riccardo Goi libero.

Primo set

Il primo set si apre con una Consar Ravenna agguerrita che grazie a una linea di attacco decisiva (Bovolenta, Oriali, Panciocco, Mengozzi, Bartolucci) si porta sul 15 a 10. Cantù reagisce riorganizzandosi e riparte da un astuto pallonetto di Kristian Gamba, che consente alla Libertas di recuperare punti e spostarsi sul 13 a 15. Tuttavia, la squadra di coach Bonitta riprende subito quota con una parallela vincente di Alessandro Bovolenta e un ace del palleggiatore Filippo Mancini. Il set prosegue punto a punto con Ravenna che riesce però a mantenersi sempre in vantaggio sulla Pool Libertas Cantù e chiude con un pallonetto di Orioli 25 a 19, anche grazie ai diversi errori dei canturini.

Secondo set

Secondo set che sembra, invece, ribaltare il match: nonostante i primi punti siano combattuti, la Pool Libertas Cantù svolta al punto numero 8 con un grande intervento di Giuseppe Ottaviani che porta la sua squadra in vantaggio. La squadra di coach Denora si impone grazie a una serie di battute di Lorenzo Magliano: Ravenna infatti soffre il cambio palla, permettendo ai canturini - sempre più decisivi - di posizionarsi sul 15 a 8. Nella seconda parte di set si rivelano decisivi gli attacchi di Kristian Gamba (71%) e l’esperienza di Jonas Aguenier (60% in attacco). Arriva però una bella reazione dei ragazzi di Bonitta che raggiungono quota 20 punti, spingendo il coach Francesco Denora a chiedere un time- out per richiamare all’ordine i suoi. Ci pensa però una battuta out del centrale Mengozzi e decretare la fine del secondo set in favore della Pool Libertas Cantù con 25 a 20.

Terzo set

Il terzo parziale vede un andamento simile al primo set: un inizio tendenzialmente equilibrato, che in seguito si sbilancia a favore della Consar Ravenna. Cantù si riprende sul servizio di Lorenzo Magliano e recupera punti portandosi a 11 a 15 per Ravenna. Tuttavia, i ragazzi di coach Bonitta si dimostrano più agguerriti e chiudono il set 25 a 18, grazie a un ritrovato gioco al centro e una grande intesa tra il centrale Bartolucci e la regia molto lucida di Mancini.

Quarto set

Il quarto e ultimo set inizia molto combattuto fino alla parità al 14esimo punto. Sono poi due ace di Bovolenta a destabilizzare i canturini, che perdono quota (17-14). La Pool Libertas Cantù tuttavia reagisce cucendo il distacco costruito da Ravenna per ben due volte, spingendo così coach Bonitta a chiamare due time-out sul 19-18 e sul 24-21. In entrambi i casi la Consar Ravenna rientra in campo determinata e chiude il match 3-1 con un attacco vincente di Panciocco.

Il commento di coach Denora

“Per la prima volta abbiamo subito in ricezione e non siamo riusciti a recuperare con gli altri fondamentali, onore comunque a Ravenna che ha fatto una partita molto aggressiva partendo proprio dal servizio. Loro si son confermati una squadra molto forte che son sicuro cresceranno ancora e potrà ambire alla vittoria finale. Noi prendiamo atto che in questo momento probabilmente abbiamo dei gap con le prime, nessun dramma, sapevamo che avremmo dovuto lottare ogni punto per competere con le big, non ci tiriamo indietro e continuiamo a lavorare. Son comunque contento dell'apporto di tutti, l'impegno non manca e so di poter contare su molte soluzioni per risolvere le gare, e nonostante il risultato oggi ho avuto conferme su questo”.

Il tabellino

CONSAR RAVENNA - 3

POOL LIBERTAS CANTU' - 1

(25-19, 20-25, 25-18, 25-22)

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 1, Gamba 21, Bakiri 5, Ottaviani 10, Aguenier 8, Monguzzi 5, Butti (L1). NE: Gianotti, Quagliozzi, Magliano 6, Bacco 1, Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 4, battute sbagliate 12, muri7).

CONSAR RAVENNA: Mancini 6, Bovolenta 16, Orioli 16, Falardeau, Mengozzi 5, Bartolucci 13, Goi (L1), . N.E.: Panciocco 15, Russo, Feri, Grottoli, Menichini, Arasomwan, Chiella (L2). All: Bonitta, 2° All: Di Lascio, 3° All: Mollo (battute vincenti 7, battute sbagliate 17, muri 8).

Arbitri: Michele Marotta (Prato) e Sergio Jacobacci (Venezia). Addetto al videocheck: Marco Marchetti