Pool Libertas Cantù: sfida decisiva contro la Consoli Sferc di Brescia

Secondo turno infrasettimanale per il Pool Libertas Cantù, che sarà di scena giovedì 7 dicembre 2023 alle 20.30 presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia contro i padroni di casa della Consoli Sferc. Questa partita è uno dei classici della categoria, e le vittorie per parte si equivalgono. I bresciani al momento occupano il settimo posto in classifica, e nell'anticipo di sabato sera hanno perso 3-0 contro i padroni di casa della Tinet Prata di Pordenone. In casa, però, hanno perso solo una volta: al tie-break contro la Emma Villas Siena.

Il commento di coach Denora Caporusso

“Siamo tornati subito in palestra sì contenti della vittoria, ma con la voglia di lavorare per riprendere la strada del bel gioco. Si torna subito in campo, e lo faremo in casa di una candidata ai primi posti. Gli investimenti e le ambizioni sono note, e sicuramente non va a nostro il favore il fatto che hanno perso l'ultima gara a Prata di Pordenone: saranno determinati a rifarsi. Da parte nostra l'approccio alla gara dovrà essere decisamente diverso rispetto all'ultima: andiamo in un campo con riferimenti difficili da trovare, e contro battitori importanti. Sarà importante tenere botta da subito, e provare a pungere con il nostro servizio. Loro sono molto esperti, la gestione dell'errore e dei momenti potrà essere decisiva”.

Gli avversari

Sulla panchina della Consoli Sferc siede per la diciottesima stagione consecutiva Roberto Zambonardi, che ha guidato la squadra nella cavalcata dalla Serie B2 alla Serie A2. In cabina di regia c'è una colonna portante della compagine bresciana, nonché Capitano, nonché uno dei palleggiatori più esperti della categoria: il classe 1980 Simone Tiberti, che indossa questa maglia per il nono anno consecutivo. Opposto è l'olandese Niels Klapwijk, le ultime due stagioni in Polonia in Plusliga. Gli schiacciatori sono l'ex di giornata Roberto Cominetti, arrivato in estate dalla Agnelli Tipiesse Bergamo, e il confermato cubano Abrahan Alfonso Gavilan. Anche al centro un volto nuovo e una conferma: il primo è Alex Erati, anche lui arrivato in questo campionato dalla Delta Group Porto Viro, e il secondo è Nicola Candeli, alla quinta stagione a Brescia (con parentesi a Ravenna in SuperLega). Il libero è Andrea Franzoni, altro volto conosciuto, anche lui al quinto anno tra i bresciani.

I precedenti

Sono 20 i precedenti tra queste due squadre, con la bilancia in perfetta parità: 10 vittorie a testa. Nelle due sfide di Regular Season della scorsa stagione, il risultato è stato lo stesso: vittoria per 3-1 del Pool Libertas Cantù sia al Centro Sportivo San Filippo che al PalaFrancescucci.

Dove e quando

Fischio d'inizio: giovedì 7 dicembre 2023 alle 20.30 presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia; arbitri: Andrea Clemente (Parma) e Giovanni Ciaccio (Palermo); diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv.