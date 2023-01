Pool Libertas Cantù: sfuma il sogno finale dopo la sconfitta con Castellana Grotte

Il sogno di conquistare la finale della DelMonte Coppa Italia Serie A2 del Pool Libertas Cantù si ferma al caldissimo PalaGrotte di Castellana Grotte, dove i padroni di casa si sono imposti al termine di quasi due ore di gioco e quattro set combattuti palla su palla.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Giuseppe Ottaviani e Alessandro Preti in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Jorge Cannestracci risponde con Pedro Jukoski al palleggio, Theo Fabricio Lopes Nery opposto, Paolo Luigi Di Silvestre e Nicola Tiozzo schiacciatori, Matteo Zamagni e Luca Presta centrali, e Andrea Marchisio libero.

La partita

A inizio primo set Preti manda avanti i suoi (1-3), ma un ispirato Di Silvestre ribalta la situazione con due ace di fila (4-3). E' lo stesso schiacciatore pugliese a murare Gamba per il doppio vantaggio interno (8-6). E sempre lui, dai nove metri, piazza l'ace del 13-10, mentre il muro di Presta su Ottaviani lancia la BCC a +4 (15-11). Sembra essere lo strappo decisivo, ma Gamba e Ottaviani rimettono il punteggio in parità a quota 20. Si lotta palla su palla, Presta mura Gamba, e Coach Denora ferma tutto sul primo set point avversario (24-22). Al rientro in campo Tiozzo mura Gamba per la vittoria del set (25-22).

L'inizio di secondo set è in equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere più di un punto di vantaggio fino al turno al servizio di Tiozzo, che con due ace di fila propizia il parziale di 4-0 che lancia la BCC (10-7). Il Pool Libertas non molla e resta a -3 dai pugliesi, ma un errore in attacco di Monguzzi convince Coach Denora a fermare il gioco (17-12). Al rientro in campo salgono in cattedra i centrali di Castellana Grotte: aiutati da Tiozzo, allungano nel finale e Cantù non riesce più a rientrare. Chiude un attacco mani out di Tiozzo (25-19).

A inizio terzo set la BCC prova a scappare con un muro di Presta su Gamba (5-3), ma un errore in attacco di Silvestre rimette il punteggio in parità già a quota 5. Da quel momento si lotta palla su palla, ma nessuna delle due squadre riesce a prendere più di un punto di vantaggio sull'avversaria. Un attacco di Ottaviani al termine di un'azione lunghissima manda il Pool Libertas a +2, e Coach Cannestracci ferma tutto (11-13). Al rientro in campo un attacco in rete di Zamagni manda Cantù a +3 (11-14). I canturini non indietreggiano di un passo, e allungano con un ace di Monguzzi prima (15-19) e due muri di Aguenier poi (16-22). E' lo strappo decisivo: agli ospiti basta tenere in cambiopalla per chiudere il parziale con Ottaviani (19-25).

A inizio quarto set due errori in attacco del Pool Libertas lanciano la BCC (5-3). Di Silvestre e Theo Lopes mettono a terra gli attacchi del +3 interno (7-4). Due errori in attacco dei padroni di casa e un ace di Ottaviani ed è pareggio e sorpasso esterno (9-10). Castellana Grotte, però, non sta a guardare e, aiutata anche da qualche errore di troppo dei canturini, controsorpassa e allunga al termine di un parziale di 4-0 sul turno al servizio di Jukoski (13-10). Aguenier mura Theo Lopes e Cantù torna sotto (14-13). I pugliesi riallungano con Di Silvestre e Theo Lopes (17-14), ma due errori dell'opposto brasiliano riaccorciano le distanze (17-16). Ottaviani attacca in rete e Coach Denora vuole parlarci su (19-16). E' lo strappo decisivo: i padroni di casa difendono il vantaggio acquisito, e chiudono parziale e partita con Di Silvestre, conquistando l'accesso alla finalissima contro la Tonno Callipo Vibo Valentia (25-21).

Queste le parole di Coach Francesco Denora a fine partita:

“E' stata una bella partita, peccato per il risultato. Ci spiace veramente tanto perché ci tenevamo tantissimo. Ho pensato a questa partita da luglio, perché ero sicuro che questa squadra si sarebbe comportata così bene. Ora cercheremo di recuperare le energie e mettere la testa al campionato perché vogliamo tornare a giocarcela al 100%”