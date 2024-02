Pool Libertas Cantù: si avvicina lo scontro diretto con Reggio Emilia

Si può considerare uno scontro diretto, quello che attende il Pool Libertas Cantù domenica 4 febbraio 2024. Con fischio d'inizio previsto alle 18 al PalaBigi di Reggio Emilia, i ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso sfideranno i padroni di casa della Conad, che in classifica è attualmente appaiata nel punteggio ai canturini (e alla WOW Green House Aversa), e arriva da due sconfitte consecutive per 3-0, e una sola vittoria nelle ultime nove giornate.

Il commento di coach Denora

"Finalmente dopo il tour de force siamo riusciti a lavorare una settimana intera. Stiamo premendo soprattutto nel ritrovare quelle sicurezze che avevamo acquisito e che abbiamo un po' perso di vista. In questo momento l'obiettivo principale è quello di esaltare i nostri pregi e nascondere e limitare i difetti per andare alla ricerca del risultato che ci manca da troppo ormai. Domenica sarà uno scontro direttissimo: troveremo una squadra che vuole riscattarsi venendo anche lei da una striscia non positiva. Reggio Emilia è una squadra altamente competitiva, con molti giocatori esperti e tante soluzioni in ogni ruolo; in più hanno anche aggiunto Alessandro Preti che ben conosciamo e sicuramente avrà voglia di far bene. Da parte nostra pensiamo soprattutto alla nostra qualità, mi aspetto una gara nervosa da ambo le parti vista la posta in palio, e penso potrà essere decisiva proprio la gestione di questi momenti".

Gli avversari

Il confermato coach Fabio Fanuli schiera in cabina di regia un'altra conferma, Lorenzo Sperotto. In diagonale con lui martella il tedesco Christoph Marks, top scorer di Serie A3 Credem Banca la scorsa stagione con la maglia della Vigilar Fano con 568 palloni a terra. Gli schiacciatori sono due degli ex di giornata: Romolo Mariano, anche lui tra le conferme, e Alessandro Preti, arrivato a campionato in corso dall'Al Jazira Sport Club, team di Abu Dhabi. Anche al centro un volto conosciuto e una new entry: il primo è Nicolò Volpe, il secondo è Paolo Bonola, che arriva da un biennio alla Rinascita Lagonegro. Nel ruolo di libero l'ennesima conferma, Ernesto Torchia.

L'andata

Il primo match della stagione tra queste due squadre si è risolto al tie-break. La Conad è passata al PalaFrancescucci al termine di una rimonta da 2-0 e una partita da emozioni forti. Il Pool Libertas ci ha provato nel finale di quarto set, ma non è stato abbastanza. Top scorer dei canturini è stato Kristian Gamba con 24 palloni a terra e ben 4 ace.

Gli ex

Sono ben cinque gli ex canturini tra le fila della Conad Reggio Emilia: si tratta di Andrea Gasparini (dal 2018 al 2020), Matteo Maiocchi (2019/2020), Romolo Mariano (in Serie B nel 2008/2009 e in Serie A2 nel 2020/2021), Antonino Suraci (dal 2017 al 2020), e Alessandro Preti (2015/206, 2018/2019 e 2022/2023).

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18,00 presso il Palasport “G. Bigi” di Reggio Emilia. Arbitri: Fabio Toni (Terni) e Sergio Jacobacci (Bergamo). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv