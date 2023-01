Pool Libertas Cantù: si gioca ancora in casa, domenica c'è Lagonegro

Seconda partita casalinga consecutiva per il Pool Libertas Cantù. Domenica 29 gennaio 2023 alle 15.30 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, infatti, i ragazzi di coach Francesco Denora affronteranno la Cave del Sole Lagonegro. I lucani arrivano da due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali in casa al tie-break contro la BAM Acqua San Bernado Cuneo.

Pool Libertas Cantù: le parole di coach Denora

“Domenica vogliamo regalarci la prima vittoria di questo 2023: ci manca da troppo tempo, e per la quantità e qualità di lavoro che ci mettiamo in settimana non ce lo meritiamo. Sicuramente non è un buon periodo: a mio parere è più una crisi di risultati e non di gioco, e già da domenica vogliamo invertire la tendenza. Lagonegro è affamata di punti, e sicuramente vuole approfittare del nostro momento. Non va assolutamente sottovalutata: sono la miglior squadra a muro del campionato, e dobbiamo fare una gara fatta di pazienza e copertura”.

Gli avversari

Il confermato coach Mario Barbiero è alla guida di una squadra molto cambiata rispetto alla passata stagione. Le chiavi della regia sono nelle mani di Marco Izzo dalla BCC Castellana Grotte. Opposto è il mancino brasiliano ex Cuneo e Bergamo Wagner Pereira da Silva. I due schiacciatori sono Marco Rocco Panciocco da Siena e il belga François Lecat, che rientra in Italia dopo le esperienze nella terra natia e in Qatar. Al centro due conferme: Paolo Bonola e Manuel Biasotto. Il libero è ancora Omar El Moudden.

L'andata

Il primo match tra queste due squadre in regular season è finito 3-1 in favore della Cave del Sole. I lucani si portano subito in vantaggio 2-0, il Pool Libertas prova a rimontare, ma la rincorsa si ferma proprio negli ultimi punti del quarto set. Top scorer dei canturini è stato il rientrante Kristian Gamba con 18 palloni a terra, ma la partita è da ricordare per il ritorno in campo di Capitan Dario Monguzzi dopo più di un anno di stop.

Fischio d'inizio

Domenica 29 gennaio 2023 alle 15.30 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Giovanni Ciaccio (Palermo) e Michele Marotta (Prato). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.