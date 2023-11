Pool Libertas Cantù: si torna al PalaParenti, questa volta contro la Kemas Lamipel

A due settimane di distanza, il Pool Libertas Cantù torna in scena al PalaParenti di Santa Croce sull'Arno (PI). Ma questa domenica 19 settembre 2023 alle 18 i ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso incontreranno i padroni di casa della Kemas Lamipel. La squadra toscana ha avuto un inizio di campionato in salita al pari dei canturini, ma ha vinto le ultime due partite giocate, prima a Ortona poi tra le mura amiche al tie-break con Cuneo.

Il commento di coach Denora

“Andiamo a Santa Croce consapevoli delle difficoltà del momento e della difficoltà della gara, ma senza timori e con la voglia di invertire assolutamente il trend. Loro con l'arrivo di Allik hanno trovato le prime vittorie e ritrovato entusiasmo, e poi parliamo di una squadra con giocatori esperti che questa categoria l'hanno vinta. Noi registriamo i progressi di domenica, ci siamo allenati bene in settimana senza lasciarci andare a sconforti, e ora dobbiamo essere bravi a dare più continuità alla prestazione”.

Gli avversari

Coach Michele Bulleri è stato confermato sulla panchina della Kemas Lamipel. In cabina di regia schiera un palleggiatore esperto come Manuel Coscione, confermato e ex della gara. Opposto è il cubano di passaporto portoricano Klistan Lawrence, la scorsa stagione all'Allianz Milano in SuperLega. Due new entry tra gli schiacciatori, in attesa del recupero del Capitano Leonardo Colli: Simone Parodi dalla BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e il nazionale estone Karli Allik, arrivato a inizio mese dall'Hapoel Mate-Asher Ako, che milita

nel massimo campionato israeliano. Al centro l'ex capitano di Bergamo Antonio Cargioli e l'ex Diavoli Rosa Pardo Mati (classe 2006). Il libero è Luca Loreti, classe 2005 e prodotto del vivaio dei “Lupi”.

I precedenti

Sono 13 i precedenti tra queste due squadre, e la Kemas Lamipel si è imposta in 9 di questi. Tre le sfide nella stagione 2022/2023: nelle due di Regular Season ne è uscitavincitrice Santa Croce sempre per 3-1, mentre nei Quarti di DelMonte® Coppa Italia si sono imposti i canturini con un netto 3-0.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 19 novembre 2023 alle 18 presso il Palasport “Giancarlo Parenti” di Santa Croce sull’Arno (PI); arbitri: Beatrice Cruccolini (Perugia) e Serena Salvati (Roma); diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv.