Pool Libertas Cantù straripante: rifilati 3 set a Castellana Grotte in trasferta

Il Pool Libertas Cantù torna dalla sua prima trasferta con una vittoria per 3-0 e tre punti. I canturini hanno espugnato il PalaGrotte di Castellana Grotte battendo i padroni di casa della BCC Tecbus in un match comunque combattuto, come conferma il terzo parziale chiuso ai vantaggi.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorenzo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi centrali, e Luca Butti libero. Coach Simone Cruciani risponde con Alessandro Fanizza al palleggio, Willian Alejandro Bermudez opposto, Nicola Cianciotta e Alberto Pol in banda, Victorio Ceban e Cosimo Balestra al centro, e Leonardo Battista libero.

Il primo set

Il primo set parte con continui ribaltamenti di fronte (3-5, 8-7, 9-11, 13-12). Il turno al servizio di Ottaviani, condito da un ace, lancia il Pool Libertas a +4 (13-17). Coach Cruciani chiama due time-out in breve tempo, ma non riesce ad interrompere la marcia di Cantù, che allunga grazie ad un ottimo turno dai nove metri di Magliano (due ace per lui nel frangente), e chiude con Gamba (16-25).

Il secondo set

Anche il secondo parziale inizia in equilibio, ma un ace di Gamba prima (4-6) e un tocco di Pedron poi lanciano il Pool Libertas (5-8). Gamba mette a terra un attacco mani out e Coach Cruciani vuole parlarci su (6-10). L'opposto mancino si impone anche a muro, e Coach Cruciani ferma tutto (9-15). Al rientro in campo la BCC Tecbus riesce a rosicchiare qualche punto (12-15). Aguenier attacca out e Coach Denora Caporusso ferma il gioco a sua volta (14-16). Al rientro in campo si lotta palla su palla, ma il divario tra le squadre non diminuisce. È Gamba a mettere a terra l'attacco che chiude il parziale (22-25).

Il terzo set

L'inizio del terzo set è in perfetto equilibrio fino all'ace di Ottaviani che lo rompe (9-11). Cianciotta attacca out, e Coach Cruciani ferma il gioco (11-14). Al rientro in campo Bermudez riporta sotto i suoi (13-14), e Ceban rimette tutto in parità a quota 16. Pedron mura per il +2 esterno (16-18), ma Ceban risponde con la stessa moneta per la parità a quota 18. Magliano e Gamba riportano il Pool Libertas sul +2, e Coach Cruciani ferma tutto (20-22). Balestra mura Gamba, il punteggio torna in parità a quota 23, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su. Balestra rimedia all'errore in battuta di Iervolino, e il parziale va ai vantaggi. La BCC Tecbus non indietreggia, ma un attacco confermato out dal videocheck consegna tutto a Cantù (27-29).

Il commento di coach Denora

Queste le parole di coach Denora Caporusso a fine partita:

“E' stata una bella vittoria, con una prova matura, su un campo che si rivelerà più difficile del previsto, per questo ci teniamo stretti questi 3 punti. Siamo stati molto bravi a gestire i momenti, a capire quando poter forzare i colpi e quando invece allungare l'azione. Il prossimo passo sarà quello di dare continuità alla prestazione, senza abbandonare i sistemi di gioco. Per cui siamo contenti, ma consapevoli che è solo l'inizio di un percorso”.

Il tabellino

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE 0

POOL LIBERTAS CANTU' 3

(16-25, 22-25, 27-29)

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza, Bermudez 23, Pol 5, Cianciotta 5, Balestra 9, Ceban 6, Battista (L1), Guadagnini, Ciccolella, Iervolino 4, Rampazzo. N.E.: Princi, Menchetti. All: Cruciani, 2° All: Barbone (battute vincenti 1, battute sbagliate 14, muri 7).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 4, Gamba 20, Magliano 11, Ottaviani 11, Aguenier 11, Monguzzi 2, Butti (L1), Gianotti, Bakiri, Bacco, . NE: Quagliozzi, Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 7, battute sbagliate 8, muri 6).