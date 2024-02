Pool Libertas Cantù: tempo di fare punti, domenica arriva l'ultima

Sfida da prendere con le pinze, quella che affronteranno i ragazzi del Pool Libertas Cantù domenica 25 febbraio 2024 alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. L'avversario sarà quella Sieco Service Ortona che sì al momento occupa l'ultimo posto in classifica (seppur in coabitazione con la BCC Tecbus Castellana Grotte), ma che nella gara di andata è riuscita a mettere in difficoltà i canturini, e ha battuto la Tinet Prata di Pordenone giusto due settimane fa.

Le parole di coach Denora

“Domenica abbiamo uno scontro importante per poter mettere probabilmente la parola fine al discorso salvezza e poter poi guardare al piazzamento per la DelMonte® Coppa Italia. Sarà una partita da prendere con le pinze: Ortona si gioca tanto, e affronterà le ultime gare come delle finali. Avranno sicuramente fiducia anche in virtù del risultato dell'andata, dove con molti assenti ci hanno fatto penare, oltre ad essersi rinforzati con una nuova diagonale. Noi vogliamo imparare dagli errori del passato, guardare molto alla qualità del nostro gioco, e imporre il nostro ritmo fin dalle prime battute”.

Gli avversari

Coach Nunzio Lanci siede sulla panchina della Sieco Service fin dalla prima stagione in Serie A2 Credem Banca, il 2012/2013. Schiera in cabina di regia il bulgaro Dobromir Dimitrov, approdato in riva all'Adriatico a dicembre. Opposto è il figlio d'arte Diego Cantagalli, tornato in estate in Abruzzo dopo due campionati alla Conad Reggio Emilia. Gli schiacciatori sono l'ex di turno, e altra conferma, Matteo Bertoli, e l'eterno (classe 1979) Leonel Marshall, mancino cubano, confermato ad Ortona dopo una vita tra la SuperLega con la maglia di Piacenza ed esperienze in tutto il mondo. Al centro troviamo Tommaso Fabi, al quarto anno in riva all'Adriatico, e Stefano Patriarca, dalla lunga esperienza tra SuperLega e Serie A2. Il libero è Alberto Benedicenti, al terzo campionato consecutivo con la maglia ortonese.

L'andata

Una partita a due facce, quella dell'andata. Orfani di Cantagalli, gli abruzzesi hanno schierato Ferrato e Marshall palleggiatori/opposti, e questa novità tattica ha messo in crisi gli avversari per due set. I canturini sono però stati bravi a prendere le adeguate contromisure e a portare a casa la vittoria al tie-break. Top scorer del Pool Libertas è stato Kristian Gamba con 18 palloni a terra, seguito da Jonas Aguenier a quota 14 (5 muri).

Gli ex

Matteo Bertoli ha indossato la maglia del Pool Libertas Cantù nel 2020/2021. Tre gli ex tra i canturini: Matteo Pedron ha giocato a Ortona nel 2016/2017 e dal 2019 al 2021; Giuseppe Ottaviani ha calcato il taraflex abruzzese nel 2017/2018 e nel 2019/2020; Andrea Galliani è stato tra i protagonisti in maglia Sieco Service nel 2013/2014.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 25 febbraio 2024 alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Veronica Mioara Papadopol e Paolo Scotti. Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.