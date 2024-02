Pool Libertas Cantù: troppo forte Grottazzolina, ma prestazione da non burrate via

Un Pool Libertas a due facce esce sconfitto con un 3-0 meno netto di quanto il risultato in sé dica dal match di oggi nella “tana” della capolista Yuasa Battery Grottazzolina, capolista e tuttora imbattuta tra le mura amiche. Primo set con qualche errore di troppo da parte di Cantù, che poi si riprende nei due parziali successivi, terminati entrambi ai vantaggi.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Nielsen Breuning opposto, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo in banda, Andrea Mattei e Andrea Canella al centro, e Andrea Marchsio libero.

Primo set

A inizio primo set il Pool Libertas commette qualche errore di troppo, la Yuasa Battery ne approfitta, e coach Denora Caporusso vuole parlarci su (5-1). Al rientro in campo Grottazzolina non perde il ritmo e si lancia a +6 (8-2). Gamba e Ottaviani suonano la carica e accorciano le distanze (11-7). ma uno scatenato Fedrizzi e un'invasione di seconda linea di Galliani convincono coach Denora Caporusso a chiamare il suo secondo time-out (15-8). Marchiani e Fedrizzi picchiano forte dai nove metri, e il divario tra le squadre aumenta (16-8, 18-10). Cantù non riesce a reagire nonostante i cambi di coach Denora Caporusso, i marchigiani non indietreggiano di un passo e chiudono grazie ad una battuta fuori di Bacco (25-13).

Secondo set

Il secondo set inizia sulla falsariga del primo, con la Yuasa Battery che macina gioco e il Pool Libertas che lotta ma non riesce a restare al passo della capolista. Il muro di Mattei su Gamba convince coach Denora Caporusso a fermare il gioco (6-2). Al rientro in campo Breuning martella dai nove metri, e il divario tra le squadre si allarga (9-3). Il turno al servizio di Pedron, però, è molto efficace, e un attacco confermato fuori dal videocheck convince coach Ortenzi a fermare tutto (10-8). Cantù alza il muro con Aguenier e Gamba, e agguanta la parità a quota 12. Cattaneo ripaga con la stessa moneta per il nuovo +3 interno (15-12), ma un ace di Gamba riporta sotto i suoi (15-14).

Monguzzi attacca out, e la distanza tra le squadre torna dov'era (18-15). Pedron va in battuta, piazza un parziale di 0-4 e la situazione è ribaltata (19-20), con coach Ortenzi a chiamare il suo secondo time-out. Si torna a giocare, un ace di Marchiani riporta avanti Grottazzolina, e coach Denora Caporusso vuole parlarci su (22-21). Si lotta palla su palla, Gamba risponde a Breuning, e il parziale va ai vantaggi. Un ace di Pedron porta il pallino del gioco dalla parte dei canturini (26-27), ma un attacco out di Gamba lo riporta dalla parte dei marchigiani (31-30), e questa volta Breuning chiude alla prima occasione (32-30).

Terzo set

A inizio terzo set il Pool Libertas prova a scappare con un ace di Gamba e un palla vagante messa a terra da Pedron (2-4). Cattaneo martella dai nove metri, permette ai suoi di ricucire lo strappo prima e allungare poi, con coach Denora Caporusso che ferma tutto (9-6). Il Pool Libertas lotta, ma la Yuasa Battery ribatte colpo su colpo grazie ad un cambiopalla che gira alla perfezione. L'attacco di Mattei segna il +5 esterno (15-10). Monguzzi e Pedron alzano il muro, Galliani piazza un ace, e coach Ortenzi vuole parlarci su (15-13).

Al rientro in campo Breuning attacca per due volte fuori, ed è parità a quota 15. Si lotta palla su palla ma nessuna delle due squadre riesce a staccare l'avversaria nel punteggio fino al turno dai nove metri di Gamba, che con un ace riporta i suoi a +2 con coach Ortenzi a chiamare il suo secondo time-out (20-22). Al rientro in campo Mattei mura Gamba per la nuova parità a quota 22. Cattaneo risponde ad Ottaviani, e anche questo parziale va ai vantaggi. Breuning conquista il primo match point per i suoi, e coach Denora Caporusso ferma il gioco (25-24). Si torna a giocare, ma due attacchi consecutivi di Breuning chiudono tutto (30-28).

Il commento di coach Denora

"Peccato per il primo set in cui abbiamo subito molto il loro servizio e non abbiamo trovato le soluzioni adeguate con il cambio palla. Nel momento in cui abbiamo iniziato ad accettare la ricezione distante da rete e a giocare di pazienza siamo cresciuti anche in fase Break, giocando quasi alla pari. Sapevamo che per far risultato qui era necessario che funzionasse tutto alla perfezione, purtroppo ci è mancata costanza, ma contro una squadra che mette tutta questa pressione al servizio è complicato, soprattutto sui punteggi finali".

Il tabellino

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3

POOL LIBERTAS CANTU' 0

(25-13, 32-30, 30-28)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Breuning 28, Fedrizzi 15, Cattaneo 8, Mattei 7, Canella 4, Marchisio (L1), Lusetti, Vecchi, Mitkov. N.E.: Cubito, Ferraguti, Romiti, Foresi (L2). All: Ortenzi, 2° All: Minnoni (battute vincenti 6, battute sbagliate 9, muri 6).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 3, Gamba 24, Galliani 6, Ottaviani 9, Aguenier 9, Monguzzi 4, Butti (L), Quagliozzi, Magliano, Bacco. NE: Gianotti, Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 7, battute sbagliate 11, muri 5).

Arbitri: Michele Marotta (Prato) e Beatrice Cruccolini (Perugia)

Addetto al videocheck: Chiara Mochi