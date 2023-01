La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato il calendario per le semifinali e la finale della DelMonte Coppa Italia Serie A2 dove saranno protagonisti i canturini della Pool Libertas.

Pool Libertas Cantù: ufficiale il calendario della Coppa Italia

Le due semifinali si disputeranno mercoledì 18 gennaio 2023: alle 20 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia contro la Agnelli Tipiesse Bergamo; mentre alle 20.30 BCC Castellana Grotte contro la Pool Libertas Cantù.

Le due squadre vincenti si affronteranno poi in casa della migliore classificata al termine del girone di andata di regular season per aggiudicarsi l'ambito trofeo. La finale è in programma per domenica 5 febbraio 2023, salvo modifiche per eventuali esigenze di palinsesto Tv.

La Pool Libertas Cantù è approdata per la prima volta nella sua storia in semifinale grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta nei quarti tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Una curiosità: tutti i quarti di finale sono finiti con il punteggio di 3-0 in favore della squadra di casa.