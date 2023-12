Pool Libertas Cantù: ultima giornata del girone contro Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo

Ultima partita del 2023 al PalaFrancescucci, e ultima giornata del girone di andata della regular season della Serie A2 Credem Banca. Il Pool Libertas Cantù affronterà la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo martedì 26 dicembre 2023 alle 18 tra le mura amiche. Si tratta di una sfida insidiosa per i canturini: i cuneesi hanno infatti una striscia aperta di sei vittorie consecutive, e l'ultima sconfitta risale al 19 novembre 2023 per mano della BCC Tecbus Castellana Grotte.

Il commento di coach Denora Caporusso

“Cuneo è la squadra più in forma del momento: viene da cinque vittorie consecutive, delle quali tre in trasferta. Mi viene da dire meno male che avevano il mal di trasferta! Con questo ruolino di marcia ha ripreso le prime posizioni, e per me rimane la favorita per qualità tecnica, organizzativa ed esperienza. Noi comunque non vogliamo essere la vittima di turno: bisogna essere onesti, anche noi viviamo un buon momento. Stiamo crescendo di partita in partita, sia tecnicamente che di personalità. A Pineto ho visto una squadra che accettava la difficoltà e reagiva. Servirà tutta questa personalità vista nella fase break, cercando di toccare ogni pallone e di avere tanta pazienza contro una squadra che limita al minimo gli errori. Spero che la gente risponda presente, avremo bisogno della loro spinta, e sono certo che noi li faremo divertire”.

Gli avversari

Coach Matteo Battocchio è alla prima stagione sulla panchina della Puliservice Acqua S. Bernardo, e arriva dalla Delta Group Porto Viro. In cabina di regia troviamo il classe 1979 Daniele Sottile, dall'esperienza decennale in SuperLega tra Latina, Cisterna e Civitanova Marche, solo per citarne alcune. Opposto è il danese Mads Kyed Jensen, gli ultimi tre campionati in forza a Verona nella categoria superiore. Gli schiacciatori sono il Capitano e conferma Iacopo Botto, dalla lunga esperienza anche nella massima serie italiana, e il classe 2001 Mattia Gottardo, di scuola Padova e lo scorso anno alla Cucine Lube. Al centro c'è un'altra conferma, quella di Lorenzo Codarin, e la new entry Marco Volpato, le ultime undici stagioni a Padova tra Serie A2 e SuperLega. Il libero è Matteo Staforini, di scuola Diavoli Rosa Brugherio e nelle ultime tre annate in SuperLega con le maglie di Milano e Cisterna.

I precedenti

Sono otto i precedenti tra queste squadre, e la Puliservice Acqua S. Bernardo conduce per 5 vittorie contro 3. Nei due scontri della scorsa stagione il fattore campo ha prevalso, con i canturini ad imporsi per 3-1 al PalaFrancescucci e i cuneesi a vincere il tie-break giocato al Palasport di Cuneo.

Dove e quando

Fischio d'inizio: martedì 26 dicembre 2023 alle 18 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate; arbitri: Paolo Scotti (Cremona) e Stefano Chiriatti (Lecce); diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv; biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita