Pool Libertas Cantù: ultima partita casalinga di regular season per il Pool Libertas Cantù

Ultima partita casalinga di Regular Season per il Pool Libertas Cantù. I ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso affronteranno l'Abba Pineto domenica 17 marzo 2024 alle 18 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Gli abruzzesi giocheranno con il coltello tra i denti perché, nonostante le due vittorie nelle ultime tre partite, non hanno ancora conquistato la salvezza matematica.

Le parole di coach Denora

“Pineto rispetto alla gara di andata è una squadra ben diversa, con un assetto importante in cui ognuno ha la sua parte ben definita. Si sono rinforzati con gli inserimenti di Santangelo e Panciocco, e anche il nuovo Coach ha dato una spinta importante. In questo momento se la giocano tranquillamente con le big del campionato nonostante la classifica, lo dimostra anche l'ultimo risultato (sconfitta al tie-break in casa della capolista Yuasa Battery Grottazzolina, ndr). Per noi sarà un test importante in vista della DelMonte® Coppa Italia: vogliamo rifarci dell'ultima gara non proprio brillante, e soprattutto far divertire il nostro pubblico. Poi ci sono ancora in palio punti importanti per provare a raggiungere l'ottavo posto e darci un piccolo vantaggio nella gara di Coppa”.

Gli avversari

Coach Cezar Douglas, la scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia del 'triplete', è arrivato in corsa sulla panchina abruzzese. In cabina di regia troviamo una “vecchia conoscenza” della categoria come Matteo Paris, confermato in Abruzzo. L'opposto è l'ex di giornata Andrea Santangelo, approdato in Abruzzo a inizio 2024. Gli schiacciatori sono due volti nuovi: si tratta di Paolo Luigi Di Silvestre dalla BCC Castellana Grotte e di Marco Rocco Panciocco, arrivato a novembre dalla Consar Ravenna. I centrali sono il Tedesco di nazionalità croata Kruno Nikacevic, anche lui alla prima esperienza estera, e Rok Jeroncic, che la scorsa stagione ha aiutato la Farmitalia Catania a conquistare la promozione dalla Serie A3 Credem Banca. Il libero è Alessandro Sorgente, la scorsa stagione alla Maury's Com Cavi Tuscania, ma per tanti anni protagonista sia in Serie A2 Credem Banca che in SuperLega.

L'andata

La prima partita in assoluto in Serie A2 Credem Banca tra queste due squadre è andata al Pool Libertas al termine di quattro set molto combattuti nel quale i canturini hanno espresso un ottimo gioco. Top scorer dell'incontro è stato Kristian Gamba con 29 punti a terra con il 60% in attacco e 3 ace. Da segnalare anche i 4 muri di Aguenier.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 17 marzo 2024 alle 18 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate; arbitri: Giorgia Spinnicchia (Catania) e Cesare Armandola (Pavia). Diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 10 euro, ridotto 5 euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.