Pool Libertas Cantù: Under 15 e Under17 fanno sognare da seconda e terza della classe

Due risultati molto importanti arrivano dal settore giovanile del Pool Libertas Cantù. Il gruppo di Under 15 ha finito il campionato di categoria in seconda posizione, che consente il passaggio alla fase successiva, preliminare alla fase regionale, dove affronteranno i pari età della AG Milano. Medesima posizione sfumata per poco per l'Under 17 Bianca, che ha concluso il suo girone in terza piazza. Sesta piazza, invece, per l’Under 17 Verde.

Coppa di categoria e proseguimento dei campionati di Serie D e Prima Divisione in vista nel post season dei ragazzi di coach Fulvio Roncoroni, che però verranno affrontate con il gruppo che disputerà questo campionato la prossima stagione, nell'ottica di “gettare le basi” per il prossimo anno.

Il commento di Zingoni

“Questi due risultati ci danno grande soddisfazione - dice il direttore tecnico del settore giovanile Alessio Zingoni - Per quanto riguarda l'Under 15, ottimo il fatto di aver terminato il campionato al secondo posto, che ci consente di passare il turno. Affronteremo AG Milano questo fine settimana. Per l'Under 17 Bianca mi spiace molto perché siamo arrivati a un passo dal passare anche con loro, avendo terminato il campionato in terza posizione. Rimane comunque la bontà del percorso fatto da questi giocatori, alcuni dei quali hanno anche disputato il campionato di Prima Divisione, oltre a qualcuno che è aggregato anche al gruppo della Serie D”.

L'analisi di coach Roncoroni

“In generale è stata una prima parte di stagione molto positiva – ha detto l'allenatore Fulvio Roncoroni – È stato un inizio di campionato che ci ha visto in crescita con entrambi i gruppi. Con l'Under 15 abbiamo coronato questo percorso con la vittoria dell'ultimo fine settimana, che ci ha permesso il passaggio del turno, e quindi siamo ancora più contenti. Ma la positività c'è anche per i due team di Under 17. La Bianca ha dimostrato di essere già competitiva in un girone difficile come quello che hanno disputato, seppure è composta per la maggior parte da ragazzi che hanno affrontato per la prima volta questa categoria. Di fatto siamo stati secondi fino all'ultima giornata, nella quale riposavamo, e siamo stati molto vicini al passaggio del turno con un gruppo nel complesso giovane, e questo ci fa ben sperare per il futuro".

"Positiva anche la valutazione della squadra Verde, perché era un gruppo che partiva da una situazione diversa: si tratta infatti di un gruppo misto, composto da ragazzi sì della categoria, ma con innesti dell'Under 15; che necessitava di una maggiore attenzione a livello di amalgama, ma che si è unito velocemente, e ha dimostrato fin dalle prime parte di essere coeso. Questo ci dimostra un'altra volta il valore del lavoro fatto in palestra con questi gruppi, che ha permesso all'Under 17 Verde di disputare un grande campionato, integrando bene i ragazzi più grandi con quelli più piccoli".

"Un grande ringraziamento va fatto ad Alessandro Figini, che ha dimostrato di essere importante per la coesione di questo gruppo e per lo sviluppo del loro gioco. Nel complesso sono molto contento per i ragazzi e per Alessandro, che mi ha accompagnato nel percorso di crescita fino a questo momento, e degli obiettivi raggiunti. Ora iniziano le fasi ad eliminazione diretta con l'Under 15, quindi dovremo faticare un po', ma sono anche le fasi più divertenti, e questo gruppo ha dimostrato di saper soffrire e a saper uscire dalle difficoltà. Noi siamo pronti: affronteremo AG Milano sabato, e speriamo di continuare il più a lungo possibile il nostro percorso in questa seconda fase".

"Per quanto riguarda i gruppi Under 17, inizieremo a gettare le basi per la prossima stagione affrontando i Campionati di Coppa e il Campionato di Prima Divisione, che è ancora in corso e che ci aiuterà a continuare con la crescita che abbiamo iniziato quest'anno e che vogliamo portare a compimento nel prossimo. Vorrei ringraziare anche la direzione di Alessio Zingoni, con il quale abbiamo lavorato in questi due anni su tutto il settore giovanile, e senza il quale non avremmo potuto costruire un percorso così positivo”.