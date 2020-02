Pool Libertas Cantù vince contro Adolescere Voghera

Pool Libertas Cantù vince contra Adolescere Voghera per tre set a zero. Adolescere Voghera-Pool Libertas Cantù 21-25, 21-25, 22-25.

La cronaca del match

Nel primo set il Pool Libertas Cantù parte con Fulvio Roncoroni in palleggio, Pietro Corti opposto, Filippo Roncoroni e Samuele Corti schiacciatori, Luca Pellegrinelli e Gabriele Maino centrali, Federico Garcia libero. Il Pool Libertas parte bene, ma la gara rimane equilibrata fino al 5 pari. La battuta in salto di Voghera permette ai locali di andare avanti di tre punti (10-7). Cantù prova a reagire, ma non riesce a sfruttare le occasioni per accorciare, e si continua a lottare con Voghera sempre avanti (19-17). Un buon turno in battuta di Pellegrinelli permette ai canturini di rientrare a quota 19, e di sorpassare con una buona fase di contrattacco (19-21). Voghera riesce a fare il cambio palla (20-21), ma un attacco di Pietro Corti e un muro di Maino permettono a Cantù di andare avanti tre (20-23). Voghera effettua il cambio palla (21-23), ma un attacco di Filippo Roncoroni e un muro permettono a Cantù di vincere il primo set (21-25).

Nel secondo set la formazione canturina è confermata. Il set è in parità fino a quota 4, Voghera gioca una buona pallavolo e si porta avanti (8-5, 10-6). Coach Bernasconi chiama time-out, e i ragazzi canturini reagiscono riportandosi sotto con un attacco di Pietro Corti dalla seconda linea e un muro di Pellegrinelli (13-11). Cantù cresce in attacco, e riesce ad impattare a quota 15. Voghera prova a ripartire, ma il Pool Libertas gioca meglio e, con un’ottima correlazione muro-difesa, va avanti (16-18). È il break decisivo: i ragazzi di Coach Bernasconi giocano una buona pallavolo e riescono a chiudere abbastanza agevolmente il set (21-25).

Nel terzo set il Pool Libertas parte subito forte e va avanti con Maino in battuta (1-4). Voghera non ci sta e reagisce, impattando a quota 6. Un muro locale manda Cantù sotto (7-6). Cambio palla con Samuele Corti e, con un buon turno in battuta di Fulvio Roncoroni, il Pool Libertas torna avanti (7-9). Cantù gioca bene e in scioltezza, conducendo nel punteggio (9-14, 12-17). Voghera non riesce più a rientrare se non verso il finale di set, quando due errori canturini permettono ai locali di accorciare (22-24). Un attacco di Samuele Corti chiude set e partita (22-25).

Il commento di coach Bernasconi

“Sono molto contento per la prestazione, e ovviamente anche per il risultato. Abbiamo fatto una buona gara, ma la cosa più importante è che nei momenti decisivi siamo stati superiori ai nostri avversari. Nel primo set non abbiamo battuto molto bene e abbiamo faticato un po’ troppo sul cambio palla, ma nel corso del parziale siamo cresciuti, e sono molto contento per la reazione che abbiamo avuto quando siamo riusciti ad impattare sul 19 pari. Anche nel secondo set abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio, ma è venuta fuori la cattiveria giusta per recuperare il risultato ed andare a vincere. Molto bene il terzo set gestito in maniera ottimale. Stiamo lavorando molto bene con la correlazione muro-difesa, questo aspetto ci sta aiutando a migliorare la nostra qualità di gioco. Abbiamo vinto in maniera meritata giocando una buona pallavolo. Sono tre punti molto importanti per la nostra classifica, che ci permette di allungare sulle squadre che ci stanno dietro. Siamo in crescita, e questo si era già visto settimana scorsa, ma la cosa più importante di oggi è stata la concretezza e la voglia di vincere di un gruppo che dà sempre il massimo in settimana per crescere e migliorare. Sono molto contento, ma da lunedì ci aspetta una settimana intensa che ci porterà al derby contro R&S Volley: non sarà semplice, ma vogliamo migliorare sempre di più il nostro gioco e la nostra classifica”.