Pool Libertas Cantù: vittoria in rimonta al Palasport di Ortona contro la Sieco Service

Il Pool Libertas Cantù riesce a portare a casa due punti dal Palasport di Ortona contro i padroni di casa della Sieco Service al termine di più di due ore di una partita a due facce. Per due parziali gli abruzzesi sono riusciti ad imporre il loro gioco, con l'eterno Marshall schierato a sorpresa palleggiatore/opposto. Nel secondo, quarto e quinto set però i ragazzi di coach Denora Caporusso sono riusciti a prendere le misure agli avversari e ad imporsi giocando meglio le fasi cruciali.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Nunzio Lanci è costretto a rinunciare a Diego Cantagalli, quindi Leonel Marshall e Leonardo Ferrato si alternano tra posto 2 e cabina di regia, con Matteo Bertoli e Francesco Del Vecchio in banda, Gabriele Tognoni e Tommaso Fabi al cetro, e Alberto Benedicenti libero.

Primo set

A inizio primo set la Sieco Service parte subito a razzo guidata dal turno al servizio di Bertoli (5-1). Il Pool Libertas non riesce a trovare il bandolo della matassa, e Ortona ne approfitta per allungare (8-2, 13-4, 16-6). Coach Denora Caporusso prova a chiamare due time-out in breve tempo, prova anche con qualche cambio, ma non riesce a dare la scossa ai suoi. Chiude un ace di Marshall (25-12).

Secondo set

A inizio secondo set la Sieco Service prova ancora la fuga (5-3), ma il Pool Libertas reagisce immediatamente con un parziale di 1-5 (6-8). Il turno al servizio di Tognoni, condito anche da un ace, ribalta di nuovo tutto (9-8). Ottaviani risponde con la stessa moneta, e Coach Lanci ferma il gioco (9-11). Si torna a giocare, e Bertoli e Del Vecchio mettono il punteggio in parità a quota 13. Tognoni mura Monguzzi, Gamba invade da seconda linea, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (17-15). Al rientro in campo Pedron e Gamba suonano la carica, Cantù piazza un altro parziale di 1-5, e Coach Lanci chiama il suo secondo time-out (18-20). Al rientro in campo Ferrato e Marshall rimettono il punteggio in parità a quota 21, e Coach Denora Caporusso ferma tutto. Marshall attacca out ed è +2 esterno (21-23), Aguenier conquista il primo set point per i suoi (22-24), ed è sempre lui a mattere a terra il pallone che chiude il parziale (23-25).

Terzo set

A inizio terzo set Del Vecchio è costretto ad uscire per infortunio, quindi spazio al giovanissimo (classe 2006) Pietro Donatelli, che viene subito cercato in ricezione dal Pool Libertas, e Coach Lanci ferma il gioco (2-4). Pedron mura Ferrato per il +3 esterno (4-7), Fabi ricambia il favore e la Sieco Service torna sotto (7-8). Gamba e Aguenier alzano il muro e Cantù va a +5 (8-13). E' sempre l'opposto mancino a guidare i suoi al +6 (10-16). Aiutati anche da qualche errore di troppo da parte di Ortona, i canturini allungano ancora (12-22). Gli abruzzesi provano a rosicchiare qualche punto (17-23), ma Bakiri mura Bertoli e chiude il parziale per i suoi (18-25).

Quarto set

A inizio quarto set Coach Lanci si gioca la carta Matteo Di Giulio (altro classe 2006) in banda, che ripaga la fiducia con un ottimo turno al servizio, condito anche da due ace (7-1). Coach Denora Caporusso rimette in campo Magliano su Bakiri, ma anche questa mossa non sembra dare la scossa auspicata (11-3, secondo time-out Pool Libertas). L'allenatore canturino cambia anche la diagonale principale, ma anche qui senza riuscire a smuovere i suoi (14-4, 17-5). Il divario tra le squadre è troppo ampio per essere ricucito del tutto, anche se Cantù prova a recuperare qualche punto (18-13, parziale di 1-8). Ma non basta: Ortona allunga ancora, e un attacco confermato out dal videocheck manda il match al tie-break (25-15).

Quinto set

Il quinto e decisivo set si apre con la Sieco Service che subito vola via sotto i colpi dei suoi attaccanti (4-1). Gamba piazza due ace di fila, e il Pool Libertas agguanta la parità a quota 4. Bertoli attacca out, Cantù sorpassa, e Coach Lanci ferma il gioco (5-6). Fabi mette a terra due attacchi, ribalta di nuovo tutto e si va al cambio campo (8-7). Di Giulio manda i suoi a +2, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (9-7). Magliano rimette di nuovo tutto in parità a quota 10, Gamba mette a terra l'attacco del nuovo vantaggio esterno, e Coach Lanci ferma tutto (11-12). Al rientro in campo Magliano conquista il primo match point per i suoi, e Gamba chiude parziale e partita (13-15).

Il commento di coach Denora

“Bene la vittoria, ma bisogna essere onesti: non possiamo dirci soddisfatti di altro. Abbiamo giocato con una squadra in gran difficoltà, alla quale poi è venuto meno anche Del Vecchio, che stava disputando un'ottima partita e al quale faccio un grande in bocca al lupo, e nonostante ciò ci siamo complicati troppo spesso la vita da soli. Faccio i miei complimenti ad Ortona e al loro Coach nel trovare soluzioni ai problemi, ma se vogliamo parlare di rimonte in classifica queste gare vanno giocate e approcciate diversamente. Lavoriamo tanto sulla gestione del sideout e sulle varie situazioni che si possono sviluppare, e non possiamo permetterci di subire break così importanti dove gli avversari neanche fanno contrattacco punto. Il lavoro c'è, anche di qualità, probabilmente dobbiamo dar più peso a quello che facciamo, e sta a me trovare il bandolo della matassa per applicare certi concetti. Comunque, ripeto, bene la vittoria, e ripartiamo da questo per essere pronti giovedì ad una gara durissima”.

Il tabellino

SIECO SERVICE ORTONA 2

POOL LIBERTAS CANTU' 3

(25-12, 23-25, 18-25, 25-15, 13-15)

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 9, Marshall 16, Bertoli 19, Del Vecchio 6, Fabi 10, Tognoni 10, Benedicenti (L1), Donatelli, Di Giulio 3, Falcone, Broccatelli (L2). N.E.: Patriarca, Cantagalli, Lanci. All: Lanci, 2° All: Di Pietro (battute vincenti 8, battute sbagliate 13, muri 10).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 3, Gamba 18, Magliano 7, Ottaviani 9, Aguenier 14, Monguzzi 5, Butti (L1), Gianotti, Quagliozzi 2, Bakiri 8, Bacco. NE: Rossi , Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 8, battute sbagliate 11, muri 13).