Ora sono ufficiali gli orari degli incontri della Pool Libertas Cantù nella prossima stagione del campionato italiano di pallavolo di Serie A2 Credem Banca.

Pool Libertas: ecco gli orari delle partite dei canturini

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato gli orari definitivi delle partite. Rispetto alle prime indiscrezioni alcuni orari sono stati modificati per esigenze di trasmissione in streaming, che avverrà come per la passata stagione sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A.

Di seguito i giorni e orari definitivi delle partite, con in grassetto le modifiche rispetto al canonico giorno e orario di domenica alle ore 18.00:

ANDATA

1° giornata: Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo – domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18.00

2° giornata: Kemas Lamipel Santa Croce – PL Cantù – domenica 16 ottobre 2022 alle ore 16.00

3° giornata: PL Cantù – BAM Acqua San Bernardo Cuneo – mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 20.30

4° giornata: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – PL Cantù – domenica 23 ottobre 2022 alle ore 17.00

5° giornata: Cave Del Sole Lagongegro – PL Cantù – domenica andata il 30 ottobre 2022 alle ore 16.00

6° giornata: PL Cantù – Tinet Prata di Pordenone – domenica 6 novembre 2022 alle ore 18.00

7° giornata: BCC Castellana Grotte – PL Cantù – domenica 13 novembre 2022 alle ore 16.00

8° giornata: PL Cantù – HRK Motta di Livenza – domenica 20 novembre 2022 alle ore 18.00

9° giornata: PL Cantù – Consar RCM Ravenna – domenica 27 novembre 2022 alle ore 18.00

10° giornata: Conad Reggio Emilia – PL Cantù – sabato 3 dicembre 2022 alle ore 20.30

11° giornata: PL Cantù – Delta Group Porto Viro – giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 18.00

12° giornata: Consoli McDonald's Brescia – PL Cantù – domenica 11 dicembre 2022 alle ore 18.00

13° giornata: PL Cantù – Videx Yuasa Grottazzolina – domenica 18 dicembre 2022 alle ore 18.00

RITORNO

1° giornata: Agnelli Tipiesse Bergamo – Pool Libertas Cantù – ritorno il 26 dicembre 2022

2° giornata: PL Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce – sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20.30

3° giornata: BAM Acqua San Bernardo Cuneo – PL Cantù – domenica 15 gennaio 2023 alle ore 18.00

4° giornata: PL Cantù – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - domenica 22 gennaio 2023 alle ore 16.00

5° giornata: PL Cantù – Cave del Sole Lagonegro – domenica 29 gennaio 2023 alle ore 16.00

6° giornata: Tinet Prata di Pordenone – PL Cantù – sabato 11 febbraio 2023 alle ore 20.30

7° giornata: PL Cantù – BCC Castellana Grotte – domenica 19 febbraio 2023 alle ore 16.00

8° giornata: HRK Motta di Livenza – PL Cantù – sabato 25 febbraio 2023 alle ore 18.00

9° giornata: Consar RCM Ravenna – PL Cantù – domenica 5 marzo 2023 alle ore 18.00

10° giornata: PL Cantù – Conad Reggio Emilia – domenica 12 marzo 2023 alle ore 18.00

11° giornata: Delta Group Porto Viro – PL Cantù – domenica 19 marzo 2023 alle ore 16.00

12° giornata: PL Cantù – Consoli McDonald's Brescia – domenica 26 marzo 2023 alle ore 19.00

13° giornata: Videx Yuasa Grottazzolina – PL Cantù – domenica 2 aprile 2023 alle ore 18.00