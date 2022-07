Si avvicina l'inizio della prossima stagione per la Pool Libertas Cantù e, quindi, è tempo di preparativi. Tra conferme e novità, sono stati assegnati i numeri di maglia ai giocatori canturini.

Pool Libertas: ecco i numeri di maglia per la stagione 22/23

Si parte dai giocatori che sono stati confermati per giocarsi un altro campionato all'ombra del campanile di San Paolo. Ovviamente il Capitano Dario Monguzzi non poteva non conservare il "suo" 3, come ha fatto Luca Butti con il 4. Federico Mazza mantiene sulle spalle l'8, mentre Giacomo Rota cambia rispetto all'anno scorso, passando dal 10 al 9.

Alessio Alberini cambia rispetto alla prima stagione in maglia canturina, e anche rispetto anche a quella appena conclusa: sceglie infatti il 10. Alessandro Preti conserva il 14, che indossa quasi ininterrottamente dalla stagione 2014/15. Matteo Picchio ritrova il 17 di due stagioni or sono, mentre Alessandro Galliani sceglie il 12.

Il numero 5 passa da un opposto all'altro, e sarà sulle spalle di Kristian Gamba. Giuseppe Ottaviani torna al 6 che aveva alla BCC Castellana Grotte e alla Sieco Service Ortona, mentre Jonas Aguenier sceglie il 7 di due anni fa alla NBV Verona. Per la loro stagione di esordio in Serie A2 Credem Banca, Francesco Gianotti ha scelto il numero 1, Gianluca Rossi l'11, e Federico Compagnoni il 16.

Ecco l’elenco completo dei giocatori che affronteranno la preparazione dal 18 agosto con il rispettivo numero di maglia: