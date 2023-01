Pool Libertas: ecco il nuovo direttore tecnico del settore giovanile.

Novità in casa Pool Libertas

Il Pool Libertas Cantù settimana scorsa ha conquistato una storica qualificazione alle semifinali della Coppa Italia Serie A2. Ma la società canturina non è solo la seconda serie nazionale: il settore giovanile, infatti, comprende tutte le categorie, dall'Under 13 all'Under 19, più una Serie C e una Serie D regionali, unica società nel comasco. Il ruolo di responsabile del settore giovanile è nelle mani di Stefano “Tete” Pozzi, una vita nella pallanuoto ai massimi livelli. Il direttore sportivo Maurizio Cairoli ha deciso di nominare Alessio Zingoni, alla seconda stagione sulla panchina dei canturini a fianco di coach Francesco Denora, direttore tecnico del settore fiovanile. Con lui parte il progetto di coordinazione di tutti i settori e in totale progressione tecnica, tattica ed etica (con la sottoscrizione di regole di comportamento) orientata alla Serie A. Con la sua partecipazione settimanale agli allenamenti e il confronto costante con gli allenatori, si punterà alla valorizzazione delle squadre e degli atleti più meritevoli, garantendo anche la continuità tra i gruppi in base all'età e secondo la visione tecnica più alta possibile.

Le parole di Zingoni

"Ho lavorato con le giovanili per tutta la prima parte della mia giovane carriera – dice il secondo allenatore canturino – ottenendo anche buoni risultati in un settore giovanile di alto livello come quello dei Lupi Santa Croce, dove sono cresciuto prima come atleta e poi come allenatore. Questo è il secondo anno sulla panchina del Pool Libertas, e quando mi è stato chiesto di ricoprire questo incarico ho accettato con tanto entusiasmo, sia per l'opportunità di seguire i ragazzi, sia per la mia crescita personale, confrontandomi quasi quotidianamente con gli allenatori del settore giovanile. Questo è un anno zero per noi. Gli obiettivi che abbiamo – continua – sono quelli che secondo me dovrebbe avere il settore giovanile di una società che ha la prima squadra in Serie A: avere una guida omogenea, un'idea omogenea dalla più piccola delle squadre (minivolley/Under 13) fino alla più grande (Under 19, che partecipa anche al campionato di Serie D). La Serie C, invece, è un gruppo al momento misto, ma puntiamo a portarla ad essere quasi tutta Under o semi-Under nella prossima stagione”.

LA SCHEDA

ALESSIO ZINGONI

Allenatore terzo grado e terzo livello giovanile

NATO A: San Miniato (PI)

IL: 11/10/1995

CARRIERA:

2015-21: Lupi Santa Croce (Giov./C/assistant coach A2)

2021-…: Pool Libertas Cantù (assistant coach A2)

5 partecipazioni finali nazionali tra U20/U19/U18, Junior League U20 e Boy League U14

3 titoli regionali

4 titoli territoriali