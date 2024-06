Pool Libertas: Luca Butti resta per la sedicesima stagione consecutiva

Una delle poche bandiere rimaste nello sport in generale, e nel volley in particolare, continuerà a sventolare sopra il cielo di Cantù. Il libero Luca Butti continua la sua esperienza in maglia Pool Libertas, e sarà la sua sedicesima stagione consecutiva in questa società, la tredicesima in Serie A2 Credem Banca.

Coach Mattiroli: "Luca Butti un tesoro prezioso"

“Luca Butti è un tesoro prezioso per la società di Cantù visto che è qui da tanti anni – commenta coach Alessandro Mattiroli – L'ho allenato quando era piccolo, e l'ho 'portato' qui quando ho iniziato a collaborare come preparatore atletico. È una sicurezza per la categoria. In più è un ragazzo che lavora molto, e che ama questo sport. Sono veramente molto contento di ritrovarlo in questa avventura dopo tanti anni ”.

Il giocatore: "Darò il massimo come sempre"