Pool Libertas perde, ma è matematicamente salva

Nonostante la sconfitta per 3 a 0 contro Brescia, la Pool Libertas di Cantù può festeggiare: è matematicamente salva.

Pool Libertas: la gara contro Brescia

La Campi Reali Cantù esce sconfitta per 3-0 dal Centro Sportivo San Filippo di Brescia nel derby contro la Gruppo Consoli Sferc. Ma in virtù dei due set vinti dalla Emma Villas Siena al PalaBigi di Reggio Emilia contro i padroni di casa della Conad, i ragazzi del Presidente Ambrogio Molteni possono festeggiare la meritata salvezza matematica. Prossimo appuntamento per i canturini è la DelMonte Coppa Italia Serie A2, con inizio previsto per domenica 6 aprile 2025 contro la perdente dei Quarti di Finale Play Off Promozione che si giocheranno tra la seconda e la settima in classifica al termine della Regular Season.

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Roberto Zambonardi risponde con Simone Tiberti in cabina di regia, Yordan Bisset Astengo opposto, Oreste Cavuto e Roberto Cominetti in banda, Alex Erati ed Alessandro Tondo al centro, e Nicolò Hoffer libero. A inizio primo set Erati imperversa a muro (5-1) e in attacco, e Coach Mattiroli ferma il gioco (7-1). Al rientro in campo la Campi Reali non riesce a reagire, e la Gruppo Consoli Sferc allunga, con Coach Mattiroli a chiamare il suo secondo time-out (12-4). Brescia continua a mantenere il piede ben saldo sull'acceleratore (17-6). Novello batte lungo, e mette la parola fine al parziale (25-12).

Secondo set

A inizio secondo set è un'altra Campi Reali: difende, riesce ad essere più efficace in attacco, e la continua altalena nel punteggio ne è la conferma (3-4, 8-7, 10-11). Bacco mura Bisset, Tiozzo piazza un ace, e Coach Zambonardi ferma il gioco (11-14). La Gruppo Consoli Sferc si riprende e Cominetti rimette il punteggio in parità a quota 14. Si continua lottando palla su palla ma con il pallino del gioco passato dalla parte di Brescia grazie ad un ace di Cominetti (16-15). Cavuto imita il compagno di squadra, e Coach Mattiroli ferma tutto (21-19). Cantù non si disunisce, Cominetti attacca out per la nuova parità a 22, e Coach Zambonardi chiama il suo secondo time-out. La new entry Raffaelli conquista il primo set point per i suoi, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (24-22). Chiude una pipe di Cavuto (25-23).

Terzo set

Anche l'inizio di terzo set è in equilibrio, ma con il pallino del gioco sempre dalla parte della Gruppo Consoli Sferc. Due ace consecutivi di Cominetti permettono a Brescia di allungare, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (11-8). Al rientro in campo una pipe di Tiozzo riporta sotto la Campi Reali (11-10), ma i bresciani ricacciano indietro gli avversari con il turno al servizio di Bisset (14-11). La nuova parità arriva a quota 15 grazie ad un ace di Candeli, ma Cominetti risponde ai tentativi di allungo da parte dei canturini, con il pallino del gioco sempre nella metà campo dei padroni di casa. Tondo mura la pipe di Tiozzo, e Coach Mattiroli chiama il suo secondo time-out (22-20). Cantù ribatte palla su palla, ma non riesce a ricucire lo strappo. Tondo mette la parola fine a parziale e partita (25-22).

Il tabellino

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti, Bisset 11, Cominetti 12, Cavuto 12, Tondo 10, Erati 9, Hoffer (L1), Raffaelli, Manessi. N.E.: Bonomi, Cargioli, Zambonardi, Bettinzoli, Franzoni (L2). All: Zambonardi, 2° All: Iervolino (battute vincenti 7, battute sbagliate 16, muri 10).

CAMPI REALI CANTU': Martinelli 1, Novello 7, Galliani 1, Tiozzo 7, Candeli 9, Bragatto 4, Butti (L1), Cottarelli, Bacco 7. NE: Quagliozzi, Cormio, Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 5, battute sbagliate 13, muri 5).

Arbitri: Giuliano Venturi (Torino) ed Antonio Mazzarà (Milano)

Addetto al videocheck: Ivan Spiazzi