Pool Libertas progetto 100x100cuorecanturino: un altro anno di successi

Con la chiusura ufficiale della stagione 2019/2020 del campionato di Serie A2 Credem Banca, si conclude ufficialmente anche il secondo anno consecutivo dell’iniziativa di marketing #100x100CuoreCanturino della Pool Libertas. Il progetto, iniziato appunto nella stagione scorsa, prevede la sponsorizzazione “a gettone” di Liberi Luca Butti e Gabriele Rudi per tutte le partite tra le mura amiche del Parini di Cantù.

Pool Libertas progetto 100x100cuorecanturin o: un altro anno di successi

“Anche quest’anno ringraziamo di cuore tutti i nostri fedelissimi sponsor che hanno creduto nella realtà canturina per la concreta vicinanza alla squadra” dice il nostro designer Giovanni Indorato, che ha creato e coordinato la parte operativa con la preziosa collaborazione dello sponsor tecnico Panzeri Veste Lo Sport. “A differenza dello scorso anno, in questa stagione abbiamo privilegiato il mantenimento dell’idea di base delle onde che dal cuore battono su tutta la maglia, ma con una nota cromatica dedicata per ogni sponsor. Un’importante e ormai consolidata iniziativa di marketing che funziona, e per la quale ringraziamo chi crede e supporta il Pool Libertas Cantù”.

Oltre al main sponsor BCC, al Golden Partner Costa Curvati, che ha sponsorizzato i liberi in tutte le trasferte con una doppia divisa bianco-grigio e blu, e ai Silver Sponsor Olivella e Campi Reali, sono state ben 9 le realtà locali scese in campo sul taraflex di Piazza Parini. I match sponsor, in ordine di apparizione in campionato, sono stati: Controsoffitti Mangiacavalli, Mabu Cafè, Osteria del Boeucc, Pizzeria Quadrifoglio, Cantù Sporting Club, MancusoPiù, Nastrispine, Opel Automax e lo spesso sponsor tecnico Panzeri Veste Lo Sport. Ma il lavoro non è finito: Giovanni è infatti già all’opera per lo studio e la definizione delle nuove divise per la stagione 2020-2021.