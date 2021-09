Pool Volley Alta Brianza ritorna in campo: dal 14 settembre allenamenti di prova per nati nel 2009/2010.

Pool Volley Alta Brianza ritorna in campo: dal 14 settembre allenamenti di prova per nati nel 2009/2010. Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti Covid. Le attività si terranno nella palestra di Orsenigo, in via I Maggio, il martedì dalle 17.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 17.30 alle 19. Il mese di settembre sarà gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile tecnico Massimiliano Frigerio al 340/1816232.