Positivo raduno azzurro per Luca Bandirali e Riccardo Pavese con l'U16

Si è chiuso con due belle vittorie il raduno pasquale della nazionale italiana Under16 a cui hanno partecipato anche due cestisti del Progetto Giovani Cantù Luca Bandirali e Riccardo Pavese.

Il raduno dell'Italia

Il raduno si è svolto a Caorle dal 27 al 30 marzo. Gli Azzurri hanno poi disputato due amichevoli contro la nazionale croata vincendo venerdì 29 marzo per 73-71 e bissando sabato 30 marzo con il punteggio di 67-64. Bandirali e Pavese sono stati protagonisti del secondo match partendo in quintetto base e segnando rispettivamente 4 e 2 punti. E' stato un raduno molto utile in vista dell'Europeo di categoria a cui la nazionale Italiana parteciperà dal 9 al 17 agosto in Grecia a Heraklion. L’Italia è stata sorteggiata nel Girone D, con i padroni di casa della Grecia, Israele e proprio la Croazia. Nella seconda fase l’incrocio con il Girone C, composto da Francia, Slovenia, Polonia e Georgia. Ovviamente un appuntamento azzurro speciale sia per Bandirali che Pavese.

I tabellini delle due gare amichevoli

Italia-Croazia 67-64 (12-17, 20-17, 10-11, 25-19)

Italia: Bonomi 6, Scordari 2, Di Meo* 12, Manfredotti 6, Scardigli 3, Gallo* 7, Vergnaghi* 2, Fajardo 2, Ricci 2, Pillepich 8, Bresciani* 7, Charfi* 10. All: Buffo

Croazia: Garac ne, Peris, Dodig, Bozic* 3, Androsic* 2, Vuckovic* 20, Tomljanovic 3, Jerkic 7, Kostan 3, Laus 4, Santro* 22, Mendusic, Dorotic*. All: Omrcen

Italia-Croazia 73-71 (26-22, 16-14, 12-19, 19-16)

Italia: Zecchi* 4, Machetti 6, Bellinaso 4, Bonomi 14, Romeo, Triggiani* 3, Cattapan* 16, Bresciani, Pavese* 2, Ruggeri 12, Bandirali*4, Acunzo 8. Buffo

Croazia: Graso 8, Zrilic 1, Bozic ne, Vincic* 8, Vuckovic* 19, Tomljanovic* 8, Jerkic 2, Kostan 3, Laus*, Santro* 17, Gasparac 2, Bozikovic 3. All: Omrcen.