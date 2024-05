Posticipi domenicali: in DR1 sorride Gsv, ko Erba, Cucciago e Cabiate

E' calato il sipario ieri, domenica 19 maggio, sulla seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1, ma nei posticipi domenicali ha sorriso solo il Villa Guardia.

Posticipi domenicali amari

Il Gsv nell'ultima gara del girone Silver Centro ha battuto in casa il Bresso. Domenica amara, invece, nel girone Gold per Erba che, travolta a Sedriano, ha chiuso al terzo posto e partirà dai quarti di finale nei playoff. Ancora ko il Cucciago che cede in casa contro Binzago e ora si concentrerà sui playout salvezza. Ai playout anche Cabiate che però ha chiuso la primo posto nel girone Bronze nonostante la sconfitta ininfluente a Sondrio. In questi giorni saranno definiti i calendari dei playoff e dei playout.

I tabellini dei posticipi domenicali

Sedriano - Le Bocce Erba 69 - 39 Parziali 14-13, 34-25, 55-36

Erba : Arnaboldi Edoardo 10, Cagnazzo Stefano 9, Allevi Alessandro 6, Brambilla Carlo 5, Stillo Francesco 3, Terragni Pietro 3, Sivaglieri Giorgio 2, Citterio Andrea 1, Colombo Lorenzo, Pagani Stefano, Spreafico Marco. Spinelli. All. Pesca.

Cucciago Bulls - Pob Binzago59 - 79 Parziali 12-18, 31-35, 44-63

Cucciago Bulls : Radice Jacopo 10, Ciriaco Edoardo 9, Politi Filippo 9, Caviezel Fabio 8, Galasso Riccardo 8, Radice Leonardo 7, Kisonga Alexandre Joao 6, Molteni Matteo 2, Angiolini Alberto 0, Dioguardi Manuel, Girolimetto Gianluca, Zappa Lorenzo. All. Bocciarelli

G.S. Villaguardia - Bresso Basket 69 - 66 Parziali 22-13, 33-32, 56-43

G.S. Villaguardia: Lamedica Alessio 10, Pagani Samuele 10, Gatti Nicolò 9, Strambini Pietro 8, Moscatelli Igor 7, Persico Benedetto 6, Giussani Elia 5, Mazzoni Michael 5, Magatti Leonardo 4, Filomena L. 3, Veronelli Francesco 2, Volontè Edoardo. All. Di Lorenzo

Sondrio - Pall. Cabiate 71 - 64 Parziali 14-17, 28-33, 48-49

Pall. Cabiate : Marchetti Federico 15, Nobili Andrea 15, Bloise Mattia 11, Orsi Mattia 9, Castiglioni Filippo 6, Tagliabue Samuele 4, Riboldi 4, De Piccoli Andrea, Boscolo , Di Guglielmo.All. Colombo

I risultati del 4° turno ritorno girone Gold Centro

Domenica 19 maggio Morbegno-Seregno 76-67, ore 17.30 Sedriano-Erba 69-39, Bollate-Civatese 65-63, ore 18.30 Cucciago-Binzago 59-79.

La classifica finale del girone Gold Centro

Binzago, Sedriano 20; Le Bocce Erba 18; Bollate 16; Seregno, Morbegno 12; Civatese 10; Cucciago Bulls 3.

I risultati del 4° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 17 maggio Rovagnate-Mojazza 60-62, Paderno-Nibionno 53-43, Appiano-Masters Carate 81-47, domenica 19 ore 21 Villa Guardia-Bresso 69-66.

La classifica finale del girone Silver Centro

Nibionno 18; Indipendente Appiano, Mojazza Milano 16; Masters Carate Brianza, Rovagnate, GS Villa Guardia 12; Paderno 12; Bresso 8.

I risultati del 4° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 17 maggio CMB Rho-Mandello 62-52, Lentate-Inverigo 72-62, Sant'Antonino Centro-Tirano 69-56, sabato 15 Sondrio-Cabiate 71-64.

La classifica finele del girone Bronze Centro

Cabiate 22; Mandello, Cmb Rho 18, Sondrio 14; Antonino Centro 12; Il Gigante Inverigo, Nuovo Basket Groane Lentate 10; Tirano 8.