Posticipi: in DR1 sorride Villa Guardia, ko Erba e Cucciago

Con i posticipi domenicali si è chiuso ieri, domenica 12 maggio, il penultimo turno della seconda fase nel campionato di Divisione Regionale 1. Sorride il Villa Guardia.

Postici domenicali dolci per il Gs Villa Guardia

Posticipi domenicali dolci amari. A sorridere in casa lariana è stato solo il GS Villa Guardia che ha battuto il Mojazza rilanciandosi in classifica nel girone Silver. Masticano amaro nel girone Gold, invece, Erba battuta in casa dal Bollate e agganciata in vetta da Binzago e Sedriano, così come i Cucciago Bulls ancora ko a Seregno.

Risultati del 3° turno ritorno girone Gold Centro

Domenica 12 maggio Civatese-Sedriano 61-64, ore 18 Erba-Bollate 64-74, Binzago-Morbegno 54-52, ore 18.45 Seregno-Cucciago 83-57.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba, Binzago, Sedriano 18; Bollate 14; Seregno 12; Civatese, Morbegno 10; Cucciago Bulls 3.

Il programma del 4° turno ritorno girone Gold Centro

Domenica 19 maggio Morbegno-Seregno, ore 17.30 Sedriano-Erba, Bollate-Civatese, ore 18.30 Cucciago-Binzago.

Risultati del 3° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 10 maggio ore 21.30 Appiano Gentile-Paderno 61-49, domenica 12 Nibionno-Bresso 68-62, Masters Carate-Rovagnate 64-66, ore 21.30 Villa Guardia-Mojazza Milano 60-55.

La classifica del girone Silver Centro

Nibionno 18; Mojazza Milano, Masters Carate Brianza, Rovagnate, Indipendente Appiano 14; GS Villa Guardia 12; Paderno 10; Bresso 8.

Il programma del 4° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 17 maggio Rovagnate-Mojazza, Paderno-Nibionno, ore 21.30 Appiano-Masters Carate, domenica 19 ore 21 Villa Guardia-Bresso.

Risultati del 3° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 10 maggio ore 21 Inverigo-S. Antonino 67-61, Cmb Rho-Sondrio 65-78, Mandello Groane Lentate 65-78, domenica 12 Tirano-Cabiate 70-82.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Cabiate 22; Mandello 18; Cmb Rho 16, Sondrio 12; Antonino Centro, Il Gigante Inverigo 10; Tirano, Nuovo Basket Groane Lentate 8.

Il programma del 4° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 17 maggio CMB Rho-Mandello, ore 21.15 Lentate-Inverigo, Sant'Antonino Centro-Tirano, sabato 15 Sondrio-Cabiate.