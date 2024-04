Posticipo amaro in DR1 per Inverigo che cade in casa nel derby con Cabiate

Derby amaro per il Gigante Inverigo che lunedì sera nel posticipo del 2° turno del girone Bronze Centro di DR1 ha perso in casa contro il Cabiate. Appuntamento con il primo successo della seconda fase quindi è ancora rimandato per la squadra biancoblù diretta da coach Davide Pina che quindi resta a quota 6 punti in classifica e tornerà in campo già venerdì ospite a Nova Milanese del Sant'Antonino Centro.

Il tabellino de Il Gigante Inverigo-Pall. Cabiate 70-90

Parziali: 18-20, 38-52, 62-64.

Inverigo: Terraneo 19, Caggio 13, Bianchi 10, Motta 7, F. Galli 5, Ravasi 3, Cappelletti 2, Gafforelli 2, Carcano 1, R. Galli, Garota. All. Pina.

Cabiate: Orsi 18, Pessina 18, Marchetti 13, Castiglioni 10, Nobili 10, Bloise 7, Riboldi 7, Attolini 6, De Piccoli 1, Tagliabue, Boscolo, Di Guglielmo ne. All. Colombo.

I risultati del 2° turno girone Bronze Centro

Venerdì 5 aprile Lentate-Sondrio 64-73, Cmb Rho-Tirano 73-78, S. Antonino Centro-Mandello 62-65; lunedì 8 Inverigo-Cabiate 70-90.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello 14; Cabiate 12; Cmb Rho 10; Sondrio 8; Il Gigante Inverigo, Tirano 6; S. Antonino Centro, Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 3° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 12 aprile S, Antonino Centro Nova Milanese-Inverigo, Nuovo Basket Groane Lentate-Mandello, Cabiate-Tirano; sabato 13 Sondrio-Rho.