Posticipo amaro per il Figino stoppato in casa dalla Robur Saronno

Posticipo amaro per la Evnext.it Keep Moving Figino che ha perso il 2° turno di ritorno del girone Silver Ovest del campionato Divisione Regionale 2 cadendo in casa contro la Robur Saronno nuova capolista.

La sconfitta

La squadra gialloverde diretta da coach Gianluca Chiorboli non è riuscita quindi a spezzare il digiuno in questa seconda fase e a trovare la sua prima vittoria. Con questa nuova sconfitta infatti Figino resta sul fondo del girone a quota 6 punti e tornerà in campo per chiudere la seconda fase, prima dei playout, venerdì sera ospite del Bosto che all'andata si impose in Brianza per 61-66.

Risultati del 2° turno di ritorno girone Silver Ovest

Bosto-Pescate 74-60, Cesano Seveso-Centro Sportivo Giovanile 64-58, Evnext.it Keep Moving Figino-Robur Saronno 73-81.

La classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo, Robur Saronno 12; Bosto 10; Pescate 8; Evnext.it Keep Moving Figino, Cesano Seveso 6.

Programma del 3° turno di ritorno girone Silver Ovest

Venerdì 10 maggio che all'andat si impos einBrianza per 61-66.Pescate-Centro Sportivo Giovanile, ore 21.15 Bosto-Figino, domenica 12 Robur Saronno-Cesano Seveso.