Posticipo amaro per la Vertematese che si arrende alla capolista Fernese

Posticipo beffardo quello giocato ieri sera dalla Vertematese che ha chiuso il penultimo turno del girone Silver ovest di serie C femminile sfiorando il colpaccio in casa della capolista Fernese. Le azzurre lariane già retrocesse hanno onorato l'impegno mettendo in difficoltà la prima della classe che ha vinto di misura solo nel finale. Il girone ora si ferma per le feste di Pasqua per tornare in campo venerdì 5 aprile con Vertemate impegnata in casa contro Gavirate e Cantù di scena a Ferno mentre sabato 6 toccherà all'altra retrocessa Como salutare la categoria ospite del Vigevano.

Il programma del 7° turno girone Silver Ovest

Gavirate-Btf Cantù 60-34, Basket Como-Trezzano 54-74, Garbagnate-Vigevano 61-52, Oggi ore 21,15 Fernese-Vertematese 57-54

La classifica del girone Silver Ovest

Fernese 22; Gavirate 18; Vigevano, Trezzano 14, Btf Cantù, Garbagnate 12; Vertematese 8; Como 4.

Il programma dell'8° turno ultimo girone Silver Ovest

Venerdì 5 aprile Fernese-Btf Cantù, ore 21.30 Vertemtatese -Gavirate, Trezzano-Garbagnate, sabato 6 ore 21 Vigevano-Como.