Posticipo DR3: Albavilla ko con la Sampietrina, ora impresa salvezza

Si è chiuso ieri sera con un posticipo delicato il 2° turno dei playout salvezza in DR3 che ha visto coinvolta una squadra lariana: Albavilla ko.

Posticipo delicato in DR3

A Seveso era impegnata la Pallacanestro Albavilla nel match d'andata della serie contro la Sampietrina. Purtroppo il match non è andato bene per la formazione biancoblù diretta da coach Giacomo Frigerio che è stata battuta con un secco 58-38 che non fa dormire sonni tranquilli in vista della gara di ritorno che si giocherà già tra due giorni. Mercoledì sera in casa l'Albavilla infatti dovrà ribaltare il -20 per conquistare la salvezza ed evitare la retrocessione ma servirà una grande impresa, Oggi invece torna in campo il derby Playground Team-Socco Fino con la squadra di casa che parte dal + 9 dell'andata.

Il programma del 2° turno playout DR3

Venerdì 14 giugno ore 21.30 Socco Fino- Playground Team 53-62 (ritorno il 18/6)

Lunedì 17 giugno ore 21.30 Sampietrina Seveso-Albavilla 58-38 (ritorno il 19/6)

Già giocata Giovani Atleti Lonate-Verbano 65-53 (ritorno il 19/6).