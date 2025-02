Poule salvezza, coach Chiappafreddo elogia l'Albese Volley: "Squadra sempre sul pezzo"

Sull'onda del secondo successo consecutivo l'Albese Volley si gode dall'alto di quota 31 punti, secondo posto in Poule salvezza.

Poule salvezza, il traguardo

Dallo spogliatoio della Tecnoetam molto soddisfatto coach Mauro Chiappafreddo che è tornato sull'ultimo successo casalingo contro Imola: "Sono molto contento perché abbiamo conquistato tre punti importanti, fondamentali per il nostro percorso e anche perché arrivati davanti a un grande pubblico che ci ha spinto dal primo minuto contro una squadra ben organizzata come Imola. Ma noi abbiamo fatto bene, merito di tutte le ragazze che hanno avuto sempre fame cercando sempre il punto. Tutte sul pezzo per portare a casa il bottino pieno e per raggiugere quanto prima il traguardo salvezza che è la nostra promozione".

Il programma del 4° turno d'andata

Sabato 1 marzo Volleyball Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo; domenica 2 ore 17 Clai Imola Volley - Tenaglia Abruzzo Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Tecnoteam Albese Volley Como, Orocash Picco Lecco - Imd Concorezzo, Bam Mondovi’ - Resinglass Olbia.

Classifica della Poule salvezza di A2

Trasporti Bressan Offanengo 35 (11 - 10); Tecnoteam Albese Volley Como 31 (10 - 11); Resinglass Olbia 29 (10 - 11); Clai Imola Volley 22 (7 - 14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 21 (8 - 13); Orocash Picco Lecco 21 (7 - 14); Volleyball Casalmaggiore 20 (6 - 15); Bam Mondovi’ 15 (5 - 16); Imd Concorezzo 15 (4 - 17); Tenaglia Abruzzo Volley 10 (4 - 17).