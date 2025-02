Poule salvezza: l'Albese Volley sfida Casalmaggiore 

Archiviato il ko subito domenica nel match d'esordio in Poule salvezza sul campo di Lecco, per l'Albese Volley è tempo del secondo impegno.

Coach Chiappafreddo fa il punto della situazione

Stasera sera, mercoledì 19 febbraio, per il secondo turno d'andata la Tecnoteam ospiterà a Casnate il Volleyball Casalmaggiore che nel match d'esordio ha battuto Olbia per 3-0. In casa albesina chi fa il punto alla vigilia del match è coach Mauro Chiappafreddo: "Peccato per la sconfitta contro Lecco arrivata dopo una partita moto intesa. Abbiamo giocato bene nei primi set poi abbiamo commesso qualche errore di troppo nei moneti decisivi ma abbiamo comunque portato a casa un punto importante. Tutte le partite d'ora in poi saranno così perché le squadre avranno bisogno di punti quindi dobbiamo fare tesoro della gara d'esordio. La testa è già alla prossima sfida in casa nostra contro Casalmaggiore la prima di due sfide consecutive ravvicinate sul nostro campo e davanti ai nostri tifosi".

Programma del 2° turno Poule salvezza

Mercoledì 19 febbraio ore 20.30 Resinglass Olbia – Clai Imola Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tenaglia Abruzzo Volley, Tecnoteam Albese Volley Como – Volleyball Casalmaggiore, Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco, Bam Mondovi’ – Imd Concorezzo.

Classifica della Poule salvezza

Trasporti Bressan Offanengo 31 (10 – 9); Resinglass Olbia 26 (9 – 10); Tecnoteam Albese Volley Como 25 (8 – 11); Clai Imola Volley 21 (7 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 12); Volleyball Casalmaggiore 19 (6 – 13); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 14); Imd Concorezzo 13 (3 – 16); Bam Mondovi’ 12 (4 – 15); Tenaglia Abruzzo Volley 7 (3 – 16).