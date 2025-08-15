Precampionato, ufficiale il programma di Acqua S.Bernardo

Basket

Al Palaprealpi di Seveso il prossimo 21 agosto

Al via il percorso di avvicinamento alla prossima stagione

Raduno ufficiale con giocatori e staff

E' ufficiale il programma del precampionato dell'Acqua S.Bernardo: Cantù inizierà il percorso di avvicinamento alla prossima stagione giovedì 21 agosto, quando giocatori e staff si ritroveranno al Palaprealpi di Seveso per il raduno ufficiale.

Ritiro a Livigno dal 1° settembre

Sabato 30 agosto i biancoblù disputeranno la prima amichevole, ospitando l'Urania Milano a Seveso per uno scrimmage a porte chiuse. La preparazione entrerà quindi nel vivo il 1º settembre con la partenza per il ritiro di Livigno, che si protrarrà fino al 6 settembre.

Durante la settimana in altura, l'Acqua S.Bernardo parteciperà alla Valtellina Summer League, sfidando prima Cremona, il 5 settembre alle 18 al PalaTeola di Livigno, e poi Trento, il 6 settembre alle 18 al PalaScieghi di Sondrio.

Due sfide a Desio e due fuori casa, lontano dalla Lombardia

Il 13 e 14 settembre, a Desio, torna la "Lombardia Cup": Cantù affronterà sabato la Blu Basket Bergamo, mentre nell'altra semifinale duelleranno Varese e Cremona. Domenica si disputeranno invece le due finali.

Due amichevoli lontano dalla Lombardia intervalleranno il successivo programma di allenamenti a Seveso: il 20 settembre a Tortona contro la Virtus Bologna, e il giorno seguente, sabato 21, a Venezia contro la Reyer.

Al Trofeo degli Angeli contro i campioni d'Egitto

La preseason canturina culminerà con il tradizionale appuntamento del Trofeo degli Angeli, che verrà nuovamente ospitato dal PalaFrancescucci di Casnate con Bernate nella serata di giovedì 25 settembre. Per l'occasione, gli avversari dell'Acqua S.Bernardo saranno i campioni d'Egitto dell'Al-Ahly Sporting Club.

Ultimo test a porte chiuse contro la Dinamo Sassari

Prima dell'inizio della Serie A, ci sarà spazio per un ultimo test a porte chiuse contro la Dinamo Sassari a Seveso il 27 settembre, quando mancherà soltanto una settimana al debutto ufficiale in campionato a Trento.