Presentata la nuova edizione della Coppa Città di Cantù

La nuova edizione della Coppa Città di Cantù, gara ciclistica organizzata dal C.C. Canturino in programma giovedì 1 maggio, è stata presentata ieri, lunedì 28 aprile, in Comune. Il trofeo è giunto alla sua 45esima edizione e dalla trentasettesima è sponsorizzata dalla BCC che ha deciso di sostenere l'iniziativa. In contemporanea, ci sarà anche il terzo trofeo rosa, valido per il campionato regionale e provinciale della categoria donne junior.

Il sostegno dell'Amministrazione

Il vicesindaco Valeriano Maspero ha affermato: "Siamo orgogliosi di presentare questa 45esima edizione con un'altra edizione del trofeo in rosa. Siamo orgogliosi anche di ospitare atleti che ci mettono impegno e sacrificio". Il vicesindaco, poi, ha sottolineato: "Il territorio offre questa possibilità e ne trae beneficio così riusciamo a valorizzare la nostra città. Ci auguriamo che vinca il migliore".

Anche l'assessore allo Sport Giuseppe Molteni ha voluto mostrare il suo appoggio al C.C. Canturino: "Questa è una tradizione che si rinnova. Siamo soddisfatti che il C.C. continui a rinnovare questa tradizione ed è molto positivo che sia stato esteso anche alle ragazze". Molteni ha chiosato: "La cosa che mi piace di più è che sia rivolto a giovani che si impegnano e faticano".

"Fondamentale l'aiuto di tutti"

Il presidente del C.C. Canturino Paolo Frigerio ha presentato il nuovo percorso evidenziando le modifiche dovute a ragioni di sicurezza e l'apporto di volontari e Forze dell'Ordine: "Cosa comporta organizzare una giornata del genere, ve lo lascio immaginare. Questo è un grosso impegno burocratico, sempre più assillante. Il nostro lavoro è iniziato il giorno dopo la fine della gara dello scorso anno. Si vede ciò che è andato bene e ciò che è andato male e si cerca di migliorare".

Una realtà in crescita

Debora Adele Gatti, consigliere regionale FCI con delega al settore femminile, è intervenuta: "Al giorno d'oggi organizzare una gara è difficile, farne due è ancora più impegnativo. Abbinare ragazze e ragazzi è importante e le gare sono una realtà sempre più importante. Continuare questo abbinamento è ciò che speriamo".

Arif Messora, presidente del comitato provinciale, ha aggiunto: "Quando ci sono queste società, le società rispondono presente anche perché i tornei di questo tipo sono rari. Il territorio comasco, tuttavia, è vivo. Abbiamo dialogato tanto con l'organizzazione del Canturino che ci tiene al ciclismo giovanile. Sarà una bella giornata di sport".

Per la gara maschile sono presenti 130 ciclisti, divisi in venti squadre tra cui una svizzera e una spagnola. Per quella femminile, sono presenti 110 atlete per 18 squadre, tra cui una spagnola e la nazionale ucraina.

Dopo le specifiche sulla tutela della sicurezza di ciclisti e spettatori, esposte dal vicecomandante della Polizia locale, e l'intervento dello sponsor, la conferenza stampa si è chiusa e l'appuntamento è per il primo maggio. Sarà una festa dei Lavoratori particolare per il mondo del ciclismo lombardo.