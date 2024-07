Presentato il calendario di Serie A2 Credem Banca

Serie A2: match inaugurale al PalaFrancescucci contro la Delta Group Porto Viro, per proseguire con la prima partita fuori a Cuneo.

Giornate decise per la Serie A2

Al termine della tre giorni di volley mercato, che si è svolta nella cornice dello Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO), sono stati presentati i calendari relativi alla stagione 2024/2025 della Serie A Credem Banca. In platea erano presenti i vertici del volley italiano ed europeo, come il Presidente della CEV Aleksandar Boričić, il suo Vice Renato Arena, il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, il Presidente di Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, e tutti i Presidenti e dirigenti delle squadre coinvolte. L'evento è stato presentato dal giornalista RAI Maurizio Colantoni, con intermezzi musicali a cura di Casadilego, cantante italiana vincitrice della quattordicesima stagione del talent show X Factor.

Match inaugurale contro la Delta Group Porto Viro

La nuova stagione di Serie A2 si aprirà con il match inaugurale al PalaFrancescucci contro la Delta Group Porto Viro, per proseguire con la prima partita fuori a Cuneo. Terza giornata in casa contro la neo-promossa Virtus Volley Fano, per poi volare in Sicilia ad affrontare la Cosedil Aci Castello. Il primo turno infrasettimanale verrà giocato tra le mura amiche, e l'avversaria sarà la OmiFer Palmi, prima di affrontare due trasferte consecutive: a Prata di Pordenone contro la Tinet e a Macerata contro la seconda neo-promossa Banca Macerata. Si torna a Casnate con Bernate per la sfida contro Abba Pineto per poi affrontare uno dei “classici” della categoria, a Reggio Emilia contro la Conad. A seguire di nuovo al PalaFrancescucci per la partita contro Emma Villas Siena per poi sfidare la Consar Ravenna in riva all'Adriatico. Si torna a volare per la penultima giornata, questa volta ad Aversa contro la Evolution Green, per poi chiudere con l'unico derby di stagione, quello contro la Gruppo Consoli Sferc Brescia.

Calendario di Serie A2

Questo il calendario sorteggiato per la Campi Reali Cantù:

1° giornata: Campi Reali Cantù – Delta Group Porto Viro (andata in casa il 6 ottobre 2024 – ritorno il 26 dicembre 2024)

2° giornata: Acqua S. Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù (andata il 13 ottobre 2024 – ritorno in casa il 29 dicembre 2024)

3° giornata: Campi Reali Cantù – Virtus Volley Fano (andata in casa il 20 ottobre 2024 – ritorno il 6 gennaio 2025)

4° giornata: Cosedil Aci Castello – Campi Reali Cantù (andata il 27 ottobre 2024 – ritorno in casa il 12 gennaio 2025)

5° giornata: Campi Reali Cantù – OmiFer Palmi (andata in casa il 31 ottobre 2024 – ritorno il 19 gennaio 2025)

6° giornata: Tinet Prata di Pordenone – Campi Reali Cantù (andata il 3 novembre 2024 – ritorno in casa il 26 gennaio 2025)

7° giornata: Banca Macerata – Campi Reali Cantù (andata il 10 novembre 2024 – ritorno in casa il 2 febbraio 2025)

8° giornata: Campi Reali Cantù – Abba Pineto (andata in casa il 17 novembre 2024 – ritorno il 9 febbraio 2025)

9° giornata: Conad Reggio Emilia – Campi Reali Cantù (andata il 24 novembre 2024 – ritorno in casa il 16 febbraio 2025)

10° giornata: Campi Reali Cantù – Emma Villas Siena (andata in casa il 1 dicembre 2024 – ritorno il 23 febbraio 2025)

11° giornata: Consar Ravenna – Campi Reali Cantù (andata l'8 dicembre – ritorno in casa il 2 marzo 2024)

12° giornata: Evolution Green Aversa – Campi Reali Cantù (andata il 15 dicembre 2024 – ritorno in casa il 9 marzo 2025)

13° giornata: Campi Reali Cantù – Gruppo Consoli Sferc Brescia (andata in casa il 22 dicembre 2024 – ritorno il 16 marzo 2025).

DelMonte® Coppa Italia Serie A2

Ottavi di Finale: 6, 13 e 21 aprile 2025

Quarti di Finale: 1 maggio 2025

Semfinali: 4 maggio 2025

Finale: 11 maggio 2025

DelMonte® SuperCoppa Serie A2

18 maggio 2025