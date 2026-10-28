Presentato l’High School Canturnament, al via la quinta edizione del torneo scolastico

È stata presentata oggi in conferenza stampa l’edizione 2026/2027 dell’High School Canturnament, torneo di basket tra le scuole del territorio organizzato da Pallacanestro Cantù.

Quella alle porte è la quinta edizione. La novità principale è senza dubbio il nuovo logo dell’High School Canturnament. Anche il torneo tra le scuole secondarie di II grado, infatti, si uniformerà a quella che è la nuova identità visiva del Club, a testimonianza ancora una volta di quanto questo rappresenti per la Pallacanestro Cantù un appuntamento prestigioso e di grande valore.

Al via ci saranno 15 formazioni, per un evento che ogni anno coinvolge centinaia di ragazzi, in campo e non. Oltre ad atleti e tecnici, infatti, un importante aspetto è quello formativo: ogni scuola presenta il proprio Team Manager, il proprio Addetto Stampa e il proprio Team Social.

Ciascuna di questa figure avrà modo di partecipare a un incontro formativo con il rispettivo omologo in Pallacanestro Cantù prima del ‘via’ ufficiale della competizione, previsto per metà novembre.

Varie le novità extracampo. Da quest’anno le squadre dovranno disegnare il proprio logo, diverso da quello della scuola, con il miglior progetto che sarà premiato al termine del Canturnament, nella nuova Cantù Arena in occasione di una partita della Prima Squadra.

Saranno premiati, poi, il miglior Addetto Stampa, il miglior team di comunicazione e il miglior Team Manager. In campo, invece, oltre alla squadra vincitrice, un premio sarà assegnato al miglior allenatore, al miglior giocatore assoluto, al miglior giocatore del biennio e alla migliore giocatrice.

I gironi saranno quattro. Il primo include l’istituto Sant’Elia, campione in carica, il Centro Studi Casnati, il CIAS e il Liceo Melotti. Nel secondo raggruppamento ecco Liceo Fermi, Terragni, Carcano e Ripamonti. Nel gruppo C i marianesi dello Jean Monnet, il Volta, il Pascoli e il Manzoni. A chiudere il torneo il gruppo D, con Magistri Cumacini, Galilei e Pessina.

Accederanno al Tabellone Gold le due prime classificate di ogni gruppo, che si sfideranno poi in un tabellone a eliminazione diretta per vincere il titolo. Il Tabellone Silver prevede le terze classificate di ogni girone e il Tabellone Bronze invece consentirà di distribuire le posizioni dalla 13a alla 15a.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il Presidente di Pallacanestro Cantù Roberto Allievi, il General Manager del Club Simone Giofrè, Andrea Degano (AD Tubi), Jonathan Molteni (Ufficio Scolastico Provinciale), il Presidente di FIP Como Franco Borghi e il General Manager del Progetto Giovani Cantù Sergio Borghi.

Roberto Allievi: “Come Pallacanestro Cantù teniamo molto e crediamo molto in questa iniziativa, perché crea vicinanza tra il Club e la nostra comunità. Da una parte è sicuramente utile per creare un momento di condivisione tra le scuole che si incontreranno, dall’altra penso serva a creare un legame fra ragazzi, professori e Pallacanestro Cantù. Non posso che augurare ai ragazzi buon divertimento per una manifestazione che spero possa dare loro grandi soddisfazioni”.

Andrea Degano: “Sono sempre affascinato da quella che è l’educazione, le scuole soprattutto. Il mio è un contributo di passione, visto che sono canturino d’adozione. Spero che i partecipanti possano divertirsi, sempre ricordando che lo sport deve essere rispetto della nostra convivenza”.

Simone Giofrè: “Pallacanestro Cantù è da sempre sinonimo di eccellenza giovanile, non solo per numero di titoli, ma anche per i valori e ciò che si è cercato di tramandare. Il PGC ricopre un ruolo importantissimo dal punto di vista sportivo e sociale. Penso che questa manifestazione sia nata innanzitutto per aggregare, socializzare e trasmettere valori sportivi, ma anche formativi. Le scuole avranno modo di agire come se fossero una vera squadra professionistica e ciò è importante e unico. Per noi è motivo di grande orgoglio”.

Jonathan Molteni: “Ringrazio le scuole, ragazzi e docenti, per l’impegno, non è da nulla e fa sì che il torneo possa crescere sempre di più. Ci tengo poi a ringraziare il PGC, la Pallacanestro Cantù e gli sponsor, per un contributo che non è scontato, e infine la FIP Como, che dà sempre un grande contributo”.

Franco Borghi: “La manifestazione accresce il valore della pallacanestro nella nostra provincia. Il nostro supporto come Federazione è quello di concedere gli arbitri per il torneo: in questi anni abbiamo visto un clima di sana rivalità e speriamo sia così anche quest’anno”.

Sergio Borghi: “Questa è una competizione che continua a crescere ogni anno ed è sempre più bella: poche altre in Italia sono al livello di questa. Tutti coloro che vi partecipano devono essere orgogliosi di quanto stanno facendo: nello sport non si diventa solo giocatori, si vive sotto mille aspetti. Mi auguro quindi che tutti i ragazzi presenti restino nello sport al di là dell’High School Canturnament”.