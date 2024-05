Prima Divisione Femminile: la Virtus vince a Lipomo

Vittoria per la Virtus Cermenate che, sotto di un set, ribalta il punteggio e vince 3-1 contro Lipomo-Alba.

Tre set per la Virtus

Partono avanti le virtussine nel primo set (1-5). Lipomo-Alba accorcia (5-7, 8-9), ma Cermenate rimette un buon break di vantaggio (8-12). Le padrone di casa non demordono e rimontano impattando sul 16-16. Punto a punto fino alla fine dove è Lipomo alba a trovare il break decisivo (25-23). Nel secondo set partono avanti le padrone di casa (4-1). Cermenate risponde (5-5, 8-11), ma Lipomo-Alba riporta il parziale in parità sul 12-12, portandosi in testa 15-19. Le virtussine impattano sul 21-21, poi è punto a punto fino alla fine dove a sorridere, questa volta, è Cermenate (23-25). Più netto l’andamento del terzo set con la formazione di coach Caccamo che parte forte (1-4, 2-8, 3-10), amministra il vantaggio (6-15, 9-21) e chiude 18-25 il parziale.

Il quarto set è la copia del precedente con Cermenate sempre avanti: 1-4, 5-11, 7-16, 9-21, 12-23, fino al definitivo 15-25 che vale set ed incontro. Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Portichetto venerdì 17 maggio 2024 alle ore 20.30 a Cermenate (CO).

Info match

Ventiquattresima giornata Prima Divisione Femminile - Fipav Como

Pallavolo Lipomo-Alba 1

Virtus Cermenate 3 (25-23, 23-25, 18-25, 15-25)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 1, Arnaboldi 1, Tosetti 4, Fabian 5, Pillinini 13, Castelli 14, Rumi, Ravasio 16, Bersani 1, Miller 5, Sprovaro, Gioia, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.